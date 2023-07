Plus de 12 000 foyers toujours sans électricité

(Montréal) Même si Hydro-Québec a atteint vendredi sa cible de redonner le courant à plus de 85 % de ses abonnés affectés par des pannes depuis les orages violents qui ont déferlé sur la province jeudi après-midi, plus de 12 000 foyers sont toujours privés d’électricité samedi.

Mathieu Paquette La Presse Canadienne

Peu après 12 h 45, samedi, le nombre exact de clients plongés dans le noir s’établissait à 12 426, une nette amélioration par rapport aux 150 000 abonnés qui étaient affectés à la même heure vendredi. Au plus fort de la crise, jeudi soir, 392 000 clients étaient touchés par des pannes.

Le nombre de clients sans courant a momentanément bondi à plus de 36 000 samedi matin, mais cette hausse était attribuable à un animal qui s’est frayé un chemin jusque dans un poste en Montérégie et qui a causé un déclenchement. La situation a été réglée rapidement.

Vendredi, la société d’État s’était fixé comme objectif de rebrancher 85 % de ses clients touchés d’ici la fin de la journée, ce qui a été fait — et même dépassé, atteignant 95 %. Cependant, reconnecter au réseau les 12 000 clients restants sera une opération plus complexe.

« Des environ 530 pannes qu’il reste, il y en a près de 90 % qui touchent moins de 50 clients, donc c’est beaucoup de travail pour rétablir un petit nombre de clients. C’est pour ça que les chiffres vont continuer à descendre [samedi], mais peuvent continuer à descendre plus lentement », a expliqué Caroline Des Rosiers, porte-parole d’Hydro-Québec.

« Le même nombre d’heures de travail que ça nous a pris, par exemple, hier, pour rétablir le courant pour des milliers de clients, on va le faire aujourd’hui pour rétablir le courant pour quatre clients. Donc c’est pour ça que les chiffres vont descendre plus lentement aujourd’hui », a-t-elle illustré.

La bonne nouvelle, selon Mme Des Rosiers, est que le beau temps sera au rendez-vous samedi, ce qui permettra aux équipes d’Hydro-Québec d’avancer plus rapidement.

« Et l’autre bonne nouvelle, de notre côté, c’est qu’on peut encore compter aujourd’hui sur une force de frappe de 800 intervenants. On parle de 800 monteurs, élagueurs et équipes de plantage qui se trouvent au terrain aujourd’hui pour rétablir le courant pour un maximum de clients.

« Aussi, ce qu’on a pu faire, c’est déplacer des équipes de régions moins affectées vers les régions plus affectées pour porter main-forte aux équipes dans les secteurs où il y a plus de pannes », a souligné la porte-parole de la société d’État.

Hydro-Québec n’a pas fixé de cible précise pour le nombre de clients qui seront rebranchés samedi, mais n’a pas non plus caché que certains foyers pourraient devoir attendre à dimanche ou au début de la semaine prochaine avant de retrouver l’accès au courant électrique, notamment dans les cas plus complexes et les secteurs isolés.

Vaste secteur touché

Samedi midi, la situation s’améliorait tranquillement dans les régions de Lanaudière, avec 2754 clients touchés, et de la Montérégie, avec 4646 clients touchés. À Montréal, le nombre d’abonnés sans courant a cependant bondi à 2758.

Selon Mme Des Rosiers, les pannes les plus importantes se trouvent à Sorel, Lavaltrie, Lanoraie, L’Assomption et Terrebonne.

Sur les quelque 500 pannes toujours en cours partout au Québec, environ 300 durent depuis plus de 24 heures. Les autres peuvent avoir été déclenchées par des branches d’arbres qui avaient été fragilisées par les orages et qui sont tombées un peu plus tard sur les fils.

Jeudi, le rouleau compresseur composé d’orages violents et même de tornades s’est déplacé sur une distance d’environ 450 kilomètres entre le sud d’Ottawa et Sainte-Anne-de-la-Pérade, à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec.

Toutes les régions touchées ont reçu des quantités de pluie variant entre 50 et 90 millimètres, ce qui aprovoqué des débordements d’égouts et de nombreuses inondations dans plusieurs municipalités.

À Montréal, la Ville a indiqué vendredi qu’elle avait reçu à certains endroits 88 millimètres de pluie en moins de deux heures jeudi après-midi, soit presque la quantité qu’elle reçoit en moyenne dans tout le mois de juillet (91 mm).