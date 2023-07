La région de Montréal demeurait la plus affectée avec plus de 86 300 clients sans courant électrique, suivie de la Montérégie avec autour de 74 600 abonnés.

(Montréal) Le rétablissement du service d’électricité se poursuivait vendredi au Québec pour les dizaines de milliers de clients qui en étaient encore privés.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

À 11 h, un peu plus de 150 000 abonnés d’Hydro-Québec n’avaient pas encore d’électricité en raison des éléments qui se sont déchaînés au cours des heures précédentes. C’est donc dire que la société d’État avait réussi à redonner l’électricité à 55 000 abonnés en trois heures comparativement au bilan de 8 h vendredi matin.

Le nombre de pannes est resté élevé vendredi avant-midi, à 1130, dont près de 400 en Montérégie. Plus de 57 000 abonnés y étaient touchés. La région de Montréal venait tout près derrière, avec plus 50 000 clientssans courant électrique. De nombreuses adresses étaient aussi privées d’électricité dans Lanaudière (26 000), à Laval (10 000), dans les Laurentides (5000) et dans la Capitale-Nationale (1000).

Pure coïncidence, jeudi, près de 540 000 abonnés avaient été privés d’électricité avant même que ne débutent les intempéries, cette fois en raison desincendies de forêt à la Baie James. Ces interruptions étaient attribuables aux particules contenues dans la fumée qui causent une mise à la terre et provoquent des déclenchements dans les postes par mesure de sécurité. Ces pannes se corrigent rapidement d’habitude, mais les violents orages sont venus multiplier les pannes, maintenant le bilan élevé malgré le rétablissement sur les lignes de transport.

La société d’État doit faire le point plus tard vendredi sur la situation.