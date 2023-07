(Montréal) Les funérailles de la journaliste et chroniqueuse Denise Bombardier, décédée la semaine dernière, seront célébrées vendredi soir en l’église Saint-Viateur d’Outremont, à Montréal.

La Presse Canadienne

Ceux qui voudront lui rendre hommage pour une dernière fois pourront assister à la cérémonie sur le coup de 17 h.

Le premier ministre François Legault sera présent.

Le drapeau de l’hôtel du Parlement du Québec sera d’ailleurs en berne vendredi soir, a fait savoir l’Assemblée nationale par voie de communiqué, jeudi.

Mme Bombardier est décédée le 4 juillet, à l’âge de 82 ans, « à la Maison de soins palliatifs Saint-Raphaël à Montréal des suites d’un cancer fulgurant, entourée des gens qui l’aimaient », avait indiqué sa famille dans un communiqué.

« Journaliste, auteure, animatrice et essayiste, elle aura marqué le Québec et la Francophonie par son amour inconditionnel de la langue française et son franc parler. Ses proches se souviendront d’elle pour sa force extraordinaire, son esprit et son grand humour, qu’elle aura eus jusqu’à la dernière heure », peut-on lire dans son avis de décès.

En plus d’avoir été chroniqueuse jusqu’à tout récemment pour Le Journal de Montréal, elle a aussi animé plusieurs émissions à Radio-Canada, dont Le Point, Trait d’union et Aujourd’hui dimanche.

Née à Montréal en 1941 dans une famille modeste, Mme Bombardier a fait ses études en sciences politiques à l’Université de Montréal. Elle est ensuite allée à la Sorbonne dans les années 1970 pour obtenir un doctorat en sociologie.

Elle a aussi contribué à plusieurs autres médias québécois et français au fil du temps, notamment Le Monde, L’Express, Le Devoir et L’Actualité.

Denise Bombardier a également écrit une vingtaine de romans et d’essais.

Elle a été nommée à l’Ordre du Québec en 2000, puis admise à l’Ordre du Canada en 2015. Elle a également été reçue officière dans l’Ordre de la Légion d’honneur de la France en 2009.