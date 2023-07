(Montréal) Des centaines de personnes se sont rendues vendredi à l’église Saint-Viateur, dans Outremont, pour rendre un dernier hommage à Denise Bombardier, qui s’est éteinte le 4 juillet dernier.

« Trois jours avant sa mort, elle m’a dit que sa vie avait été un spectacle. Elle ne voulait pas que sa mort en soit un », a dit en ouverture de la cérémonie Guillaume Sylvestre, fils de Mme Bombardier.

C’est donc conformément aux dernières volontés de la chroniqueuse, autrice et animatrice que la cérémonie s’est déroulée dans la sobriété. Et c’est sobrement, mais non sans émotion, que son fils lui a dit « adieu, maman ».

Peu après a suivi une interprétation par une chorale de la chanson Le bateau de papier, qu’affectionnait particulièrement la petite-fille de Mme Bombardier, Rose, qu’elle aurait « tant voulu voir grandir ».

Rencontré en amont de la cérémonie, le premier ministre François Legault estime que Mme Bombardier, une « grande Québécoise », aura permis aux Québécois d’avoir « confiance en eux-mêmes ». À deux reprises, il l’a remerciée pour ce qu’elle a fait pour la nation québécoise, saluant au passage l’humour de la regrettée féministe. « On perd aussi une personne drôle » dont la compagnie était plaisante, a-t-il affirmé.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a souhaité rendre hommage à une dame qui avait le « courage de ses opinions ». « C’est quelqu’un qui assumait entièrement sa participation dans le débat public, a-t-il dit. Et sa participation était substantielle. »

Pierrette Langevin tenait à assister à cette cérémonie pour saluer une grande dame « qui n’avait pas froid aux yeux ». « J’admirais son audace, a-t-elle laissé tomber. À tous les niveaux. Que ce soit la cause des femmes ou de la francophonie, elle s’engageait dans tellement d’enjeux. »

À ses côtés, son mari, Jean-Marie, est d’avis que Mme Bombardier sortait de l’ordinaire d’une manière « remarquable ». S’il s’est rendu du haut de ses 87 ans à l’église Saint-Viateur, c’est pour saluer une « francophone comme on en veut, comme il ne s’en fait presque plus ».

Un peu comme le bateau de papier célèbrement chanté par Jean Humenry, Mme Bombardier aura été « poussée par le vent et par le courant ». Or, de l’avis des personnes présentes lors de cet hommage, elle y aura surtout fait face.