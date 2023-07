L’alerte de tornade qui touchait l’île de Montréal et ses alentours a été levée jeudi vers 16 h 30, tandis que le risque se déplace maintenant vers le nord-est où les résidants de Joliette, Mascouche et Rawdon sont invités à se mettre aux abris.

En fin d’après, des vents très forts, des éclairs et de la pluie intense frappaient la métropole. Environnement Canada rapporte que des rafales à plus de 90 km/h ont été enregistrées à l’aéroport Montréal-Trudeau soit une vitesse correspondant à des « vents violents ».

Une tornade aurait été aperçue dans les alentours de Mirabel tandis qu’une autre aurait été enregistrée non loin de Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie, précise la météorologue à Environnement Canada Katarina Radovanovic.

Quant à l’alerte de tornade qui touche plusieurs secteurs, « il s’agit d’une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles. Une alerte de tornade est émise lorsqu’il y a ou qu’il y aura des orages qui produisent ou qui produiront probablement des tornades », peut-on lire sur le site du ministère de la Sécurité publique du Québec.

En cas de tornade ou d’alerte de tornade, Environnement Canada recommande de se mettre à l’intérieur d’un bâtiment et de choisir une pièce située au niveau le plus bas, éloignée des fenêtres et des murs extérieurs. Les endroits appropriés pourraient être un sous-sol, une salle de bain, une cage d’escalier ou un garde-robe intérieur.

Si vous vous trouvez dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre type d’abri temporaire, il est préférable de vous réfugier dans un bâtiment solide si cela est possible, indique l’agence fédérale. En dernier recours, allongez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête contre les objets qui pourraient être projetés.

Possible tornade à Ottawa

Ce qui semble être une tornade aurait été aperçu à Barrhaven, un quartier du sud de la ville d’Ottawa, selon plusieurs vidéos et photos sur les réseaux sociaux.

La police d’Ottawa a indiqué en être « évaluer les dégâts et aider les habitants ». « Cet incident a une large empreinte et les agents et les partenaires travaillent avec diligence pour aider tous ceux qui ont besoin d’aide », précise-t-on.

« Il est possible que des routes soient fermées en raison d’arbres tombés, de fils électriques, etc. », poursuit le corps policier, sur Twitter.

Plus tôt jeudi, Environnement Canada avait émis une veille de tornade pour le sud du Québec en prévision de l’après-midi et de la soirée.

Les régions touchées sont Montréal, Laval, la Montérégie, l’Outaouais, le Centre-du-Québec, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie.

Des orages violents avec des risques de « rafales fortes, de grêle de grosse taille et de pluie forte » sont également attendus. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. « Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines qui soufflent sur les plans d’eau », ajoute l’agence fédérale.

Hydro-Québec a indiqué être « en vigie météo », dans un message publié sur Twitter.

Tornade à Chicago

Une tornade a touché l’aéroport international O’Hare de Chicago mercredi soir, selon le service météorologique national de Chicago.

Des vidéos diffusées par des chaînes de télévision ont montré des centaines de personnes s’abritant dans un hall de l’aéroport. Quelque 173 vols au départ de l’aéroport ont été annulés et plus de 500 ont été retardés, selon le service de suivi des vols FlightAware. Aucun blessé n’a été signalé pour le moment.

La tempête qui a touché Chicago s’est déplacée vers le Michigan avant d’entrer au Canada jeudi.

Avec l’Associated Press