Un éclair frappe la région de Saint-Jérôme et de Mirabel, à 15 h 26, jeudi après-midi.

Des trombes d’eau sur Montréal et les environs

L’alerte de tornade levée, la météo s’est déchaînée dans le Grand Montréal en début de soirée avec de nombreux éclairs, des pluies torrentielles, des vents violents qui ont provoqué la fermeture de plusieurs tronçons routiers. Au moins une tornade a été confirmée à Mirabel par Environnement Canada tandis que d’autres auraient été aperçues à Sorel-Tracy et à Salaberry-de-Valleyfield, notamment. À Montréal, plus de 160 000 clients étaient privés d’électricité en début de soirée.

En fin d’après-midi, des vents très forts, des éclairs et de la pluie intense frappaient la métropole. Environnement Canada rapporte que des rafales à plus de 90 km/h ont été enregistrées à l’aéroport Montréal-Trudeau, soit une vitesse correspondant à des « vents violents ».

Une tornade aurait été aperçue dans les alentours de Mirabel tandis qu’une autre aurait été enregistrée non loin de Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie, précise la météorologue à Environnement Canada Katarina Radovanovic.

Une autre aurait aussi été notée à Sorel-Tracy tandis que le front orageux qui a parcouru une bonne partie du sud-ouest du Québec au courant de la journée progressait vers l’est.

Le toit du concessionnaire Ford situé près de la sortie 141 de l’autoroute 30 a été partiellement arraché par le vent. « Il y a eu un vacarme épouvantable, je n’ai jamais eu peur comme ça », confie Francine Gilbert, une employée du commerce qui se trouvait sur place quand le vent a frappé. Les clients et le personnel ont été invités à se mettre en sécurité loin des fenêtres.

« Il n’y a eu aucun blessé, assure Mme Gilbert. En une fraction de secondes, tout est devenu noir. Je suis encore sous le choc. Tu ne t’attends pas à ça. »

Steve Péloquin, un résident du secteur qui habite à environ 200 mètres du concessionnaire automobile, affirme des débris de tôle provenant du toit sont atterris dans la rue près de sa maison. Un arbre a été déraciné dans sa cour et plusieurs débris d’arbres jonchent les rues. « Il y a un éclair qui est tombé, un transformateur a sauté, puis tout s’est mis à revoler dans ma cour : le barbecue, la balançoire, tout est parti au vent », dit M. Péloquin.

Les avertissements qui étaient en vigueur plus tôt dans l’après-midi pour le sud-ouest de la province ont été levés par Environnement Canada, un peu après 17 h. En revanche, l’avertissement est toujours en vigueur pour Trois-Rivières et Louisville. Deux tornades auraient aussi été aperçues, respectivement dans le secteur de Mirabel et de Salaberry-de-Valleyfield.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE KEVIN ARSENEAULT Des branches d’arbres bloquaient la chaussée à Terrebonne.

Des rues inondées à Montréal

À Montréal, « malgré la force de l’orage, aucun dommage majeur n’a été causé aux infrastructures municipales jusqu’à maintenant », a indiqué la mairesse, Valérie Plante, vers 16 h 45. « Quelques routes ont été fermées en raison des accumulations d’eau », a-t-elle toutefois précisé, sur Twitter.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

À plusieurs endroits sur l’île, les flaques d’eau créées par la pluie torrentielle nuisent à la circulation. C’est par exemple le cas au coin du boulevard L’Assomption et de la rue Hochelaga, où plusieurs véhicules semblent avoir de la difficulté à avancer, et ce, en pleine heure de pointe.

Vers 18 h, la circulation était d’ailleurs encore très dense sur les artères principales de la Ville et dans certains quartiers. Contacté par La Presse, le SPVM rapporte avoir reçu plusieurs appels concernant des inondations dans le centre-ville et pour des véhicules immobilisés dans l’eau. Un embranchement de l’autoroute 40 Ouest est lui aussi inondé. Cependant, mis à part « quelques arbres cassés », le service policier ne recense aucun dégât majeur.

Dans le métro de Montréal, aucun passager ne pouvait débarquer à la station Square Victoria-OACI en raison d’infiltrations d’eau, a pu constater La Presse.

PHOTO TIRÉE DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE DE LA VILLE DE MONTRÉAL Des voitures peinent à se sortir de l’eau au coin du boulevard L’Assomption et de la rue Hochelaga.

PHOTO TIRÉE D'INSTAGRAM



Quant à l’alerte de tornade, « il s’agit d’une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles. Une alerte de tornade est émise lorsqu’il y a ou qu’il y aura des orages qui produisent ou qui produiront probablement des tornades », peut-on lire sur le site du ministère de la Sécurité publique du Québec.

En cas de tornade ou d’alerte de tornade, Environnement Canada recommande de se mettre à l’intérieur d’un bâtiment et de choisir une pièce située au niveau le plus bas, éloignée des fenêtres et des murs extérieurs. Les endroits appropriés pourraient être un sous-sol, une salle de bain, une cage d’escalier ou un garde-robe intérieur.

Si vous vous trouvez dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre type d’abri temporaire, il est préférable de vous réfugier dans un bâtiment solide si cela est possible, indique l’agence fédérale. En dernier recours, allongez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête contre les objets qui pourraient être projetés.

Possible tornade à Ottawa

Ce qui semble être une tornade aurait été aperçu à Barrhaven, un quartier du sud de la ville d’Ottawa, selon plusieurs vidéos et photos sur les réseaux sociaux.

La police d’Ottawa a indiqué en être « évaluer les dégâts et aider les habitants ». « Cet incident a une large empreinte et les agents et les partenaires travaillent avec diligence pour aider tous ceux qui ont besoin d’aide », précise-t-on.

« Il est possible que des routes soient fermées en raison d’arbres tombés, de fils électriques, etc. », poursuit le corps policier, sur Twitter.

Plus tôt jeudi, Environnement Canada avait émis une veille de tornade pour le sud du Québec en prévision de l’après-midi et de la soirée. Les régions touchées étaient alors Montréal, Laval, la Montérégie, l’Outaouais, le Centre-du-Québec, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie.

Des orages violents avec des risques de « rafales fortes, de grêle de grosse taille et de pluie forte » sont également attendus. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. « Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines qui soufflent sur les plans d’eau », ajoute l’agence fédérale.

Hydro-Québec a indiqué être « en vigie météo », dans un message publié sur Twitter.

Avec William Thériault, Tristan Péloquin, Josée Lapointe, La Presse