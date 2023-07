Entraves routières

Congestion en vue à l’aéroport Montréal-Trudeau

Se rendre à l’aéroport Montréal-Trudeau risque d’être plus compliqué dans les prochains jours, alors que deux entraves majeures à la circulation se chevaucheront du 14 au 19 juillet sur les autoroutes 20 et 520, dans le cadre des chantiers de réfection des échangeurs Saint-Pierre et Dorval.