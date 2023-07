Une descente policière s’est tenue mardi dans les locaux de l’entreprise Funguyz, qui vend illégalement des champignons magiques, au premier jour de son ouverture. Trois arrestations ont été réalisées.

L’opération policière a débuté à 16 h 20 au commerce Funguyz situé rue Ontario, à l’intersection de l’avenue Papineau. Elle est toujours en cours. Pour le moment, au moins trois arrestations ont été réalisées. Une perquisition suivra, a indiqué la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sabrina Gauthier.

Le magasin avait ouvert ses portes à 11 h mardi. À l’intérieur du commerce, des sachets de champignons séchés, des gélules contenant de faibles doses de champignons et divers produits comme du chocolat et des jujubes à la psilocybine (l’ingrédient actif que l’on retrouve dans les champignons magiques) sont déposés sur des tablettes.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Plus tôt dans la journée, le copropriétaire Hector Hernandez qui milite pour la légalisation des champignons magiques, avait dit ne pas être inquiet devant une éventuelle descente de police. « On s’attend à ce qu’il y ait une descente de police, c’est arrivé à tous nos commerces. Si ça arrive, on va rouvrir tout de suite après. »

La semaine dernière, lors de la descente de police qui a eu lieu au magasin Funguyz à Barrie, en Ontario, « ils ont pris nos produits et ont fait des arrestations. On a rouvert dès qu’ils sont partis », dit-il.

Hector Hernandez était présent en matinée pour conseiller les clients. « Si c’est ta première fois, je te suggère les microdoses. On ne veut pas que quelqu’un ait une mauvaise expérience », avait-il lancé en anglais à l’un d’entre eux.

La production, la vente et la possession de champignons magiques sont illégales au Canada. Depuis janvier 2022, il est possible d’y avoir accès légalement à des fins thérapeutiques, mais l’accès est toutefois très limité.

La chaîne de magasins de champignons magiques Funguyz, qui compte déjà 11 magasins en Ontario, souhaite malgré tout s’établir à travers la province dans les prochaines semaines avec deux boutiques à Montréal, une à Laval et une à Trois-Rivières.