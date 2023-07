Les orages qui traversent une partie de la province provoquent une série de pannes d’électricité. En soirée, près de 60 000 foyers ont manqué de courant.

Environnement Canada a émis mardi une alerte d’orage violent pour une partie de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie et de la région de la Capitale-Nationale, notamment.

La cellule orageuse a bel et bien cheminé par ce couloir, a confirmé en soirée Marie-Lou Payette, météorologue pour Environnement Canada. De la grêle a notamment été rapportée à certains endroits. À Sainte-Adèle, dans les Laurentides, des internautes ont publié une photo de nuages en entonnoir qui pourraient s’apparenter à une tornade.

Environnement Canada devra mener une enquête avant de pouvoir déterminer s’il y a bel et bien eu une tornade, a indiqué Mme Payette. Aucun dégât n’avait été rapporté en ligne au moment où ces lignes étaient écrites.

Des pannes d’électricité ont toutefois balayé la province. Vers 20 h 30, quelque 58 000 foyers étaient toujours privés de courant, un nombre en baisse depuis le bilan précédent.

La majorité des clients touchés viennent de l’Outaouais (près de 19 000 pannes), des Laurentides (plus de 15 500 pannes) et de Lanaudière (plus de 8500 pannes). Des foyers sont aussi sans électricité dans la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec, la Mauricie, la Montérégie et Montréal.