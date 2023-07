Plus de 60 000 foyers privés d’électricité, des spectacles annulés

Les orages qui traversent une partie de la province ont provoqué une série de pannes d’électricité et forcé l’annulation de spectacles au Festival d’été de Québec mardi. En soirée, plus de 64 000 foyers sont toujours sans courant.

Environnement Canada a émis mardi une alerte d’orage violent pour une partie de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie et de la région de la Capitale-Nationale, notamment.

La cellule orageuse a bel et bien cheminé par ce couloir, a confirmé en soirée Marie-Lou Payette, météorologue pour Environnement Canada. À Québec, l’arrivée de l’orage a forcé l’annulation de certains spectacles prévus au Festival d’été de Québec.

« Un système météorologique important est attendu dans les prochaines minutes. Merci de vous diriger calmement vers les sorties, et de vous mettre à l’abri », a déclaré l’organisation sur sa page Facebook vers 21 h mardi soir.

Auparavant, de la grêle avait été rapportée à Saint-André-Avellin, en Outaouais, selon Marie-Lou Payette, météorologue chez Environnement Canada. À Sainte-Adèle, dans les Laurentides, des internautes ont publié une photo de nuages en entonnoir qui pourraient s’apparenter à une tornade.

Environnement Canada devra mener une enquête avant de pouvoir déterminer s’il y a bel et bien eu une tornade, selon Mme Payette. Aucun dégât n’avait été rapporté en ligne au moment où ces lignes étaient écrites.

Des pannes d’électricité ont toutefois balayé la province. Vers 21 h 45, plus de 64 500 foyers étaient toujours privés de courant.

La majorité des clients touchés viennent de l’Outaouais (plus de 17 500 pannes), des Laurentides (près de 15 500 pannes), de la Capitale-Nationale (près de 12 000 pannes) et de Lanaudière (près de 8500 pannes). Des foyers sont aussi sans électricité dans le Centre-du-Québec, la Mauricie, la Montérégie et Montréal.