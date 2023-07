Un vrai samedi estival a fait la joie des Montréalais. Dans les jeux d’eau ou à la plage, châteaux de sable, parasols et cris de joie sont à l’honneur.

« C’est la première fois qu’on essaie la plage de Verdun », s’exclame Emmanuelle Hébert, résidante du Plateau, à Montréal. Robe blanche, chapeau à large bord, lunettes de soleil : la Montréalaise est prête pour un bain de soleil. « C’est beau, il y a du monde », renchérit à ses côtés son amie Amélie Villeneuve.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Emmanuelle Hébert et son amie Amélie Villeneuve sont venues visiter la plage pour la première fois.

En arrière-plan, des dizaines de personnes sont étendues sur le sable dans cet arrondissement du sud-ouest. Le fleuve scintille. De l’autre côté de l’eau, les bâtiments de L’Île-des-Sœurs sont couronnés de cumulonimbus.

Des parents enduisent de crème leurs enfants sous des parasols colorés. Des étudiants lisent sur des serviettes de plage, en maillots de bain. Des châteaux de sable sont en construction. Les éclaboussures sont fréquentes.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Cet étudiant de McGill a profité du beau temps pour lire en plein air.

À midi, il fait déjà 26 degrés Celsius, et 34 avec le facteur humidex. La température pourrait monter jusqu’à 37 de ressenti dans l’après-midi, selon Environnement Canada. Des orages pourraient venir casser la fête en après-midi.

Qu’à cela ne tienne : ici, à la plage de Verdun, c’est enfin l’été. Ce groupe d’étudiants internationaux de l’Université McGill le confirme à La Presse : entre les épisodes de smog et de pluie, ils ne sont pas venus à la plage de tout le mois de juin.

Ils y étaient passés en mai, mais l’eau était pas mal plus froide, lance l’un d’eux.

Un peu plus loin, Lana Alfyorova profite du soleil, assise dans l’eau du fleuve. Ses petits-enfants de 3 et 6 ans construisent un fort de sable à ses côtés. « Le soleil est extrême, mais la plage est magnifique », se réjouit-elle. « C’est bon de profiter de l’été avec nos petits-enfants ! »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les petits-enfants de 6 et 3 ans des résidants de Verdun Lana Alfyoroya et son conjoint.

Même son de cloche pour Kathy Hennings. La dame venant du Wisconsin, aux États-Unis, est en visite dans la province pour un mois avec sa famille. « C’est de toute beauté, dit-elle en pointant la plage. Nous adorons le Québec et Montréal », ajoute-t-elle, bien à l’ombre sous un parapluie blanc tacheté de couleurs.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Kathy Hennings était en visite du Wisconsin avec sa famille.

« Il fait moins chaud »

Après quatre jours de chaleur consécutifs, les Montréalais se sont retrouvés autour des points d’eau. Dans le parc Rosemont, à l’angle des rues Iberville et Dandurand, de nouveaux brumisateurs font la joie des petits et des grands.

« On travaillait cette semaine, on n’a pas de piscine, donc on vient dans les parcs pour essayer de se rafraîchir », affirme Carl Poulin, en compagnie de sa conjointe et de leurs deux petites filles d’un et trois ans.

En arrière-plan, Elsa, trois ans, et Eliott, sept ans, ont découvert la joie de s’offrir un massage de tête en plongeant directement la tête dans les jets d’eau. « Nous, on habite près du parc Père-Marquette, mais on vient tester pour la première fois ce nouveau parc et c’est super ! », s’enthousiasme leur mère, Gaëlle.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Elsa, 3 ans, et son frère Eliott, 7 ans, se rafraîchissent au nouveau parc Rosemont.

À une grande table à pique-nique, sous les arbres, des couples d’amis fêtent l’anniversaire de cinq ans de la petite Léa. Oui, il fait chaud, mais « moins chaud » que dans les derniers jours, estiment-ils.

Avertissement toujours en cours

Samedi, un avertissement de chaleur touche toujours les régions de Montréal, la Montérégie et l’Estrie, ainsi qu’une partie de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Un secteur du Bas-Saint-Laurent, adjacent au Nouveau-Brunswick, est aussi visé.

Bien que l’avertissement de chaleur ne touche pas d’autres régions de la province, des températures élevées et des orages y sont aussi prévus à d’autres endroits. C’est entre autres le cas dans la capitale, où une température de 28 degrés Celsius est attendue, avec un ressenti de 35 en après-midi.

CAPTURE D’ÉCRAN ENVIRONNEMENT CANADA En rouge : avertissement de chaleur

En gris : avertissement pour la mauvaise qualité de l’air

À Saguenay, le mercure pourrait atteindre 27 degrés Celsius, avec un ressenti de 32.

Des orages sont prévus dans plusieurs régions en après-midi. La Vallée-du-Richelieu, la région de Drummondville et l’ouest de l’Estrie sont particulièrement à risque d’être touchés, souligne M. Velonza. Des rafales pouvant atteindre 80 kilomètres/heure et de la grêle pourraient survenir.

Plus frais dès dimanche, de la pluie attendue

La masse d’air chaud qui stagne sur le Québec depuis le milieu de la semaine devrait libérer la province dès dimanche. À Montréal, les ressentis devraient avoisiner les 30 avec le facteur humidex, selon le météorologue. La nuit, la température devrait redescendre sous la barre des 20 degrés Celsius.

De la pluie est aussi attendue dans le sud du Québec à partir de la soirée de dimanche, en raison d’un système dépressionnaire arrivant de la côte est des États-Unis, ajoute-t-il.

Il devrait pleuvoir pendant le début de la semaine, soit lundi et mardi. Des orages pourraient aussi survenir. Jusqu’à 50 millimètres de pluie sont prévus.

À noter qu’un avertissement d’Environnement Canada sur la mauvaise qualité de l’air est toujours en vigueur à Chibougamau et dans une partie de la Jamésie.