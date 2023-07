Chaleur, humidité et orages prévus samedi

Un avertissement de chaleur est toujours en vigueur pour une partie du sud du Québec samedi. Les températures pourront atteindre 37 avec le facteur humidex à Montréal, où des orages pourraient aussi survenir en fin de journée.

Un avertissement de chaleur touche toujours les régions de Montréal, la Montérégie et l’Estrie, ainsi qu’une partie de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Un secteur du Bas-Saint-Laurent, adjacent au Nouveau-Brunswick, est aussi visé.

En matinée, il faisait 24 degrés à Montréal, avec un ressenti de 33 degrés, indique Gerardo Velonza, météorologue pour Environnement Canada.

Le thermomètre pourrait monter jusqu’à 29 degrés Celsius en après-midi, avec un ressenti de 37 avec le facteur humidex, selon l’agence fédérale.

Un scénario semblable est attendu à Trois-Rivières, Sherbrooke, Drummondville, Joliette et Témiscouata, notamment.

Bien que l’avertissement de chaleur ne touche pas d’autres régions de la province, des températures élevées et des orages y sont aussi prévus à d’autres endroits. C’est entre autres le cas dans la capitale, où une température de 28 degrés Celsius est attendue, avec un ressenti de 35 en après-midi.

À Saguenay, le mercure pourrait atteindre 27 degrés Celsius, avec un ressenti de 32.

Des orages pourraient aussi survenir au nord de Montréal, soit en Abiti-Témiscamingue et dans les Laurentides. Les chances sont particulièrement grandes dans la Vallée-du-Richelieu, dans la région de Drummondville et dans l’ouest de l’Estrie, souligne M. Velonza. Des rafales pouvant atteindre 80 kilomètres/heure et de la grêle pourraient survenir.

Plus frais dès dimanche, de la pluie attendue

La masse d’air chaud qui stagne sur le Québec depuis le milieu de la semaine devrait libérer la province dès dimanche. À Montréal, les ressentis devraient avoisiner les 30 avec le facteur humidex, selon le météorologue. La nuit, la température devrait redescendre sous la barre des 20 degrés Celsius.

De la pluie est aussi attendue dans le sud du Québec à partir de la soirée de dimanche, en raison d’un système dépressionnaire arrivant de la côte est des États-Unis, ajoute-t-il.

Il devrait pleuvoir pendant le début de la semaine, soit lundi et mardi. Des orages pourraient aussi survenir. Jusqu’à 50 millimètres de pluie sont prévus.

Levée partielle de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert

Dans les circonstances, l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité a été levée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour une grande partie du sud du Québec, à l’exception de certains secteurs.

Annoncée vendredi soir, cette décision est en vigueur depuis samedi matin à 8 h.

À noter qu’un avertissement d’Environnement Canada sur la mauvaise qualité de l’air est toujours en vigueur à Chibougamau et dans une partie de la Jamésie.