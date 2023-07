« On perd une voix unique »

Une grande voix du féminisme et de l’espace médiatique québécois s’envole : l’autrice, journaliste et chroniqueuse Denise Bombardier s’est éteinte mardi matin à l’âge de 82 ans, ont annoncé les médias de Québecor, où travaillait la défunte.

« Je ne peux pas croire qu’elle est partie. Pas elle », laisse tomber sa meilleure amie Lise Ravary au bout du fil. Denise Bombardier était à son sens « plus qu’un symbole » pour bien des femmes : elle était la vitalité même. Une importante voix va manquer dans l’espace médiatique québécois, souligne-t-elle au bord des larmes.

« Denise disait toujours la vérité. Elle ne se défilait pas. C’est devenu rare », ajoute Mme Ravary. Il y a peu de modèles de femmes comme elle, prêtes à dire le fond de leur pensée sans se soucier du jugement d’autrui, estime-t-elle.

« Elle ne fittait dans aucun moule. On perd une voix unique », renchérit son ami Marc Gilbert. Ils se sont côtoyés durant la majeure partie de la carrière de Mme Bombardier. Il se souviendra d’une intellectuelle audacieuse qui a eu « beaucoup de courage toute sa vie ». « Elle s’est toujours tenue fermement debout face à n’importe qui dans le milieu journalistique. Pas beaucoup de gens ont fait preuve d’autant d’indépendance, hommes et femmes confondus. », ajoute-t-il.

Femme de culture, Denise Bombardier avait vécu à Paris une bonne partie de sa vie, poursuit M. Gilbert.

« Mais elle avait beaucoup de passions en plus d’être une vraie intellectuelle. » Dès sa jeunesse, elle s’est toujours tenue « droite dans ses bottes » face à des hommes, souligne son ami. « Elle ne se laissait pas impressionner. Il y avait toujours un raisonnement derrière ses opinions. »

Denise Bombardier était au CHUM pour une biopsie du foie la semaine dernière, explique M. Gilbert. L’examen aurait mal tourné. « Elle quitte subitement, mais elle a bien vécu. Elle n’avait pas de regrets pour quoi que ce soit et a eu une vie bien remplie. Je pense à sa petite-fille Rose, car c’était son plus grand bonheur. »

Depuis mardi matin, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux. Des personnalités publiques et politiques soulignent d’abord la grande intelligence de Denise Bombardier et offrent leurs condoléances à son mari, James Jackson, et à son fils, Guillaume Sylvestre.

Le premier ministre François Legault a décrit Denise Bombardier comme une femme « brillante, courageuse, drôle », et comme une « amoureuse du Québec et de la langue française ».

L’auteur Stéphane Laporte a décrit Denise Bombardier comme une « brillante, dans tous les sens du terme ». « Comme il y a des divas de la chanson, elle était la diva de l’information. Une virtuose de l’opinion. Une star de l’intelligence. Elle nous a donné le goût de réfléchir. »

Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau estime que Denise Bombardier a pavé la voie aux femmes dans l’univers journalistique. Elle en parle d’une femme « forte, incarnée, qui savait tenir tête à ses interlocuteurs ».

Les internautes ont d’ailleurs été nombreux à publier le célèbre échange que Denise Bombardier a eu avec l’auteur Gabriel Matzneff, en 1990, à l’émission Apostrophes de Bernard Pivot. Denise Bombardier avait condamné avec calme et détermination les aventures que Gabriel Matzneff entretenait avec des mineures et dont il se vantait dans sa littérature.