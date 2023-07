(Ottawa) Après des années d’attente, les travaux de construction de la voie de contournement à Lac-Mégantic vont commencer à l’automne, assure le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra.

Le ministre soutient que le gouvernement fédéral déploie les efforts qui s’imposent pour que ces travaux aillent de l’avant dans la municipalité 10 ans après la terrible tragédie qui a fauché la vie à 47 personnes.

Selon lui, la construction d’une telle voie de contournement est un élément essentiel pour que les habitants de Lac-Mégantic puissent enfin commencer leur véritable guérison.

Le tracé de 12,5 km qui a été retenu doit permettre de sortir l’emprise ferroviaire du centre-ville de Lac-Mégantic et de réduire le nombre de bâtiments qui se trouvent à proximité de la voie ferrée. Le projet prévoit l’aménagement de deux voies de triage dans le parc industriel de Lac-Mégantic de sorte qu’on puisse y déplacer des activités ferroviaires de Nantes et de Frontenac. La réalisation du projet, qui doit aussi traverser les municipalités de Nantes et de Frontenac, force Ottawa à exproprier un certain nombre de propriétaires.

« Je demeure convaincu que la communauté ne peut pas guérir complètement de cette tragédie aussi longtemps que le train continue de passer au centre-ville de Lac-Mégantic. La voie de contournement est une étape importante de cette guérison », a affirmé le ministre des Transports dans une entrevue accordée à La Presse.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports

Il est impossible de pleinement imaginer ce que provoque le son du passage du train au centre-ville de Lac-Mégantic. C’est pour cela que je crois qu’il est primordial de construire la voie de contournement pour le bien de la communauté. Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports

À la mi-juin, le gouvernement fédéral a d’ailleurs confirmé que certains résidants de Lac-Mégantic seront expropriés à partir du 1er août afin de permettre la construction de la nouvelle voie. La Coalition des victimes collatérales de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic a vivement critiqué cette décision et a promis de la contester devant les tribunaux.

En entrevue, le ministre a reconnu que le projet provoque des divisions. Il a rappelé que les travaux de construction devaient commencer l’an dernier, mais qu’Ottawa a ralenti la cadence afin de donner une chance de succès aux négociations avec les propriétaires visés par des expropriations.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE « Il est impossible de pleinement imaginer ce que provoque le son du passage du train au centre-ville de Lac-Mégantic », explique Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports.

« Chaque fois que tu construis un projet d’infrastructure, il y a toujours des considérations délicates. Je suis allé à Lac-Mégantic en janvier. J’ai rencontré des familles des victimes et la mairesse. J’ai aussi rencontré des gens de Frontenac et de Nantes. […] Ce projet est dans l’intérêt public. Le gouvernement du Québec l’appuie. Les Québécois l’appuient. Je comprends qu’il y a des inquiétudes. Mais ultimement, ce projet est dans l’intérêt public et il faut aller de l’avant. »

Il a indiqué qu’Ottawa négocie avec Canadien Pacifique un accord de contribution financière. La compagnie sera responsable de gérer le projet de construction. L’Office des transports du Canada est en train d’examiner les plans de construction avant de lui donner son aval.

M. Alghabra a indiqué ne pas être en mesure de préciser combien ce projet va coûter, se limitant à dire que la facture s’élèvera à « des centaines de millions de dollars ».

« Il y a encore quelques questions sans réponse, comme l’accord de contribution avec Canadien Pacifique. Mais évidemment, ce sera un projet très coûteux. Ça va être dans les centaines de millions de dollars. Nous nous sommes déjà entendus avec Québec pour partager la facture dans une formule 40 % Québec et 60 % Ottawa. »

Récemment, le ministre Omar Alghabra a pris le temps de regarder le documentaire produit par Québecor sur le pire accident ferroviaire de l’histoire du pays.

« L’ampleur de cette tragédie dépasse l’entendement pour la région de Lac-Mégantic. C’était un documentaire très puissant, qui rappelle toute la douleur et l’horreur de cette tragédie malgré le passage du temps. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Un aperçu de la dévastation à Lac-Mégantic à la suite de la tragédie de juillet 2013

C’est une tragédie que la communauté, le Québec et tout le pays ne vont jamais oublier. Et il est important de continuer à fournir l’appui qui s’impose aux familles et à toute la communauté. Mais il est aussi important d’apprendre les leçons de cette tragédie pour s’assurer que cela ne se reproduise pas. Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports

Le ministre a d’ailleurs rappelé que plusieurs changements ont été adoptés dans la foulée de la tragédie de Lac-Mégantic afin de renforcer la sécurité ferroviaire. Entre autres choses, il est obligatoire d’avoir une équipe de deux employés dans les trains en tout temps. Les freins à main font l’objet d’inspections plus fréquentes. Les compagnies doivent aussi avoir des plans d’intervention d’urgence si elles transportent des matières dangereuses. « Nous avons aussi augmenté le nombre d’inspecteurs de 50 %. Nous avons doublé le nombre d’inspections par année de 20 000 à 40 000. Il y a eu beaucoup de nouvelles mesures qui ont été adoptées à cause de cette tragédie. »