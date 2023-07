Lac-Mégantic, 10 ans plus tard

Une voie de contournement qui divise

Dix ans après la tragédie à Lac-Mégantic, le projet de voie de contournement est sur le point de faire l’objet d’une première pelletée de terre. Le projet fait face à de plus en plus d’opposition, certaines municipalités craignant notamment des conséquences environnementales importantes. Ottawa, de son côté, persiste et signe : ce projet se fera coûte que coûte.