Juillet 2013 : Dans la nuit du 5 au 6 juillet, un train rempli de pétrole brut stationné à Nantes, en amont de Lac-Mégantic, part à la dérive et déraille en plein centre-ville, déclenchant des explosions et un incendie dans lequel 47 personnes perdent la vie. Retour sur le fil des évènements, tel que décrit dans le rapport du Bureau de la sécurité des transports.

5 juillet, 22 h 50

Un train de la Montreal, Maine & Atlantic (MMA) arrive à Nantes. Le chauffeur Tom Harding stoppe les wagons. Le train de tête est sans surveillance. Il prend ensuite un taxi vers son hôtel, mais confie alors au chauffeur avoir des inquiétudes quant à une « épaisse fumée noire » qui se dégage du train.

5 juillet, 23 h 40

Des appels sont faits au 911 concernant un incendie en cours dans l’un des wagons stationnés sur la voie près de Nantes. Une douzaine de pompiers sont déployés d’urgence sur place.

5 juillet, 23 h 50

Les pompiers avisent MMA de l’incendie en cours. Le contrôleur se trouve alors à Farnham, à près de 200 km de Nantes.

6 juillet, 0 h 13

Le brasier est maîtrisé. Les pompiers quittent les lieux après avoir coupé l’alimentation en carburant et les quatre moteurs du train. Mais 43 minutes plus tard, le train, qui était dans une pente descendante, recommence à rouler sans aucun équipage à bord. Selon le Bureau de la sécurité des transports, le compresseur n’alimentait plus en air le circuit de freins à air, « le moteur de toutes les locomotives étant coupé ». Le train ne pouvait donc plus être « retenu ».

6 juillet, 1 h 15

Le train prend de la vitesse et atteint 65 milles par heure, ou 105 km/h. Plusieurs locomotives déraillent dans le centre-ville de Lac-Mégantic. Une première explosion survient près de la rue Cartier. D’autres se produiront peu après.