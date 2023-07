Télescope Euclid

Une mission pour étudier la matière noire et l’énergie sombre

Après un décollage « parfait » samedi, le télescope spatial européen Euclid est en route vers son poste d’observation, d’où il tentera d’éclairer l’une des plus grandes énigmes scientifiques, la matière noire et l’énergie sombre, qui constituent 95 % de l’Univers mais dont on ne sait quasiment rien.