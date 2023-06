Pour la deuxième fois en moins d’un mois, les résidants de Lebel-sur-Quévillon ont reçu l’ordre d’évacuer tandis qu’un incendie de forêt traverse la route 113 nord, l’un des deux seuls accès routiers à la municipalité.

Le maire de la municipalité, Guy Lafrenière, en a fait l’annonce en fin d’après-midi jeudi. « La Ville de Val-d’Or hébergera les personnes évacuées sur recommandation de la santé civile », a-t-il fait savoir.

Il a prié ceux et celles déjà prêts à évacuer à le faire dès maintenant pour éviter un embouteillage et a sommé tous les résidants de l’avoir fait d’ici 18 h 30 jeudi soir. « On a essayé [d’éviter une autre évacuation], mais malheureusement, on est obligés de quitter pour quelques jours, a-t-il dit. Ça prend absolument de la pluie pour qu’on puisse revenir. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE FRANÇOIS MUNGER La route 113, près de Lebel-sur-Quévillon, mardi dernier

L’incendie de forêt 256, qui force cette nouvelle évacuation, a débuté le 1er juin dernier. Il entrave maintenant la route 113 nord, qui relie la municipalité aux villes de Chapais et de Chibougameau, dans le Nord-du-Québec.

Avec la collaboration de Vincent Larin, La Presse