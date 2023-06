L’Ordre national du Québec intronise ses 31 nouveaux membres

Pour souligner leur apport incontournable au rayonnement de la culture québécoise ici et ailleurs, l’auteure et animatrice Janette Bertrand, de même que le sculpteur de renom Armand Vaillancourt, ont été promus au rang de Grande officière et de Grand officier, le grade le plus élevé de l’Ordre national du Québec.