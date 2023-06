Tous les chemins mènent (toujours) à Roxham

Kits pour bébés naissants. Toutous multicolores. Armoires, sofas et tables diverses. Ce décor est depuis six mois le royaume de María José Urtecho, la coordonnatrice de l’entrepôt du Collectif Bienvenue, organisation montréalaise qui vient en aide aux demandeurs d’asile et leur fournit ameublement, articles de base et accompagnement.