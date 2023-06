(Québec) La SOPFEU s’inquiète des prévisions météo, qui annoncent des chutes de pluie insuffisantes pour aider les combattants à reprendre le contrôle des incendies de forêt historiques qui affligent le Québec. Ce dur constat survient alors qu’approche le moment de l’année où le potentiel d’incendies est à son comble.

« On ne pense pas que la pluie actuelle, avec les informations qu’on a, va nous permettre de redescendre la situation à un niveau où on va être assuré de reprendre le contrôle de la situation au retour du beau temps à partir de la fin de semaine », prévient le porte-parole de la SOPFEU, Sylvain Tremblay.

La situation sur le terrain reste « préoccupante », a indiqué M. Tremblay. En tout, 130 incendies étaient encore en activité mercredi matin au Québec. C’est un peu plus que les 127 de la veille.

La SOPFEU estime qu’entre 20 et 25 mm de précipitations seraient nécessaires sur quelques jours « pour normaliser la situation ».

« Là, on est plus dans l’ordre du 3-4 mm, mais à certains endroits, on n’en a pas eu du tout, relève M. Tremblay. À une station, on était au-dessus de 30 mm. Mais une station à la grandeur de la province… Malheureusement, ce n’était pas celle où ç’aurait dû tomber. »

Si la météo ne donne pas un coup de pouce aux combattants, le Québec n’arrivera pas à contrôler les feux avant l’arrivée de la période la plus critique de l’année.

« La sécheresse se continue, les pluies sont non significatives et on arrive dans la période de l’été […] où, au Québec, on est dans la situation maximale pour le potentiel d'incendies de forêt », prévient le porte-parole de la SOPFEU.

Espagnols et Portugais en renfort

À défaut du secours de la pluie, la SOPFEU pourra compter sur plus de 1500 combattants sur le terrain d’ici la fin de la semaine. De mémoire, Sylvain Tremblay ne se souvient pas d’un déploiement aussi important.

« J’ai déjà vu plus de 1000 combattants à une ou deux occasions. Mais à ce moment-là, les feux n’étaient pas hors contrôle sur une si longue période », dit-il.

Quelque 120 pompiers espagnols et 100 portugais sont attendus plus tard mercredi à l’aéroport Jean-Lesage de Québec. Leur arrivée portera à 465 le nombre de pompiers étrangers qui luttent contre les incendies de forêt dans la province, avec ceux de la France et des États-Unis.

Soixante-douze pompiers du Nouveau-Brunswick sont aussi sur le terrain, tout comme 282 militaires.

Heureusement, la situation des évacués s’est grandement améliorée dans les derniers jours. « La majorité des communautés ont débuté ou complété la réintégration », a indiqué Jean Savard, de la Direction générale de la sécurité civile. Il y a présentement encore 2800 évacués au Québec, notamment les habitants de Lebel-sur-Quévillon.

« On pensait que la pluie se rendrait à Lebel-sur-Quévillon, a affirmé Sylvain Tremblay. Mais pour l’instant, il n’y a pas eu de pluie significative à cet endroit ni à Chibougamau. »