(Montréal) Après que les incendies de forêt ont forcé l’évacuation de plusieurs communautés dans le Nord-du-Québec, les résidants de Chibougamau et d’autres municipalités peuvent réintégrer leur domicile à partir de lundi matin.

La Presse Canadienne

En marge d’une conférence de presse lundi matin, le premier ministre François Legault a indiqué qu’il devrait « rester ce soir, moins de 4000 évacués ».

Le premier ministre a fait savoir que « la situation s’améliore à beaucoup d’endroits, et on devrait commencer la réintégration des évacués à Chibougameau, Lac-Barrière, Oujé-Bougoumou, Waswanipi, Obedjiwan et Lac-Simon ».

Toutefois, les habitants de Normétal, Lebel-sur-Quévillon, Beaucanton, Val-Paradis et Saint-Lambert et Louvicourt ne pourront vraisemblablement pas réintégrer leur domicile dans les prochaines heures.

François Legault a tenu à remercier les pompiers français et néo-brunswickois qui combattent les feux avec les équipes de la SOPFEU, dans le nord du Québec.

« On a actuellement 1200 personnes qui combattent les feux et je veux les remercier », a souligné François Legault.

« Je veux aussi, étant donné qu’on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, remercier toutes les personnes qui ont aidé à accueillir les évacués du nord, franchement, je veux qu’on les applaudisse », a ajouté le premier ministre en visite dans une aluminerie.

Retour des évacués à Chibougamau

La route 167 a rouvert à la circulation à partir de La Doré sur le coup de 8 h.

Toutefois, la mairesse de la municipalité, Manon Cyr, demande aux gens d’être conscients qu’il y a encore une bonne présence de fumée, de policiers de la Sûreté du Québec, de pompiers forestiers et de membres de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sur place.

Les services médicaux fonctionnent encore au ralenti et les épiceries ne font que commencer à garnir leurs tablettes.

Sur les 19 incendies combattus depuis le début du mois dans les secteurs de Chapais, Chibougamau, Oujé-Bougoumou et Mistassini par une équipe de gestion des feux majeurs, huit ont été éteints avec succès, deux sont maintenant contenus et six ne sont toujours pas circonscrits, a précisé la SOPFEU dimanche soir.

Les effectifs sont passés de 30 à 185 combattants dans ces secteurs, grâce à l’aide des militaires canadiens et des pompiers français.

En Abitibi-Témiscamingue, 25 militaires intégreront lundi les opérations aux côtés des pompiers forestiers pour trouver tous les points chauds autour de Normétal et les éteindre.

Le feu qui menaçait la municipalité de Normétal est désormais contenu, a annoncé la SOPFEU dimanche.

L’incendie qui se trouvait à 500 mètres des résidences était au cœur des préoccupations des autorités dans les derniers jours.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a prévu se rendre à La Sarre, où se trouvent plusieurs évacués de Normétal, en après-midi pour faire le point sur l’état de situation des incendies de forêt qui sévissent actuellement au Québec.

Quelque 130 incendies sont toujours en activité au Québec, dont 14 en zone nordique. Plus d’un million d’hectares de forêts ont d’ores et déjà été affectés cette année, selon les données de la SOPFEU lundi matin.