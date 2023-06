La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina

(Montréal) Le nombre d’incendies de forêt non maîtrisés diminue au Québec, mais le niveau d’inflammabilité reste élevé dans le nord de la province et en Abitibi. Pour les municipalités évacuées, aucune réintégration des résidants n’est prévue « à très court terme ».

« Je sais qu’il y a plusieurs citoyens qui sont évacués en ce moment et qui ont hâte de savoir à quel moment ils pourront retourner chez eux », a déclaré la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, en conférence de presse dimanche.

Or, la situation reste trop fragile autour de Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, et de Normétal, en Abitibi-Ouest, pour avancer une date de retour à la maison. À Chibougamau aussi, l’indice d’inflammabilité ne permet pas une réintégration sécuritaire des résidants. En cas de levée de l’avis d’évacuation, le retour des citoyens se fera probablement par phase.

« Ceci étant, les choses s’améliorent. C’est la bonne nouvelle. Il y a une diminution du nombre de feux hors de contrôle », a souligné Mme Blanchette Vézina, ajoutant que le Québec passe « du mode réactif à offensif ».

Dimanche matin, 118 feux sont toujours en activité dans la province. Le nombre de feux non maîtrisés est passé à 44, en baisse de 28 par rapport à la veille.

« Ça va nous permettre de commencer à regarder pour un retour dans certaines communautés, mais pas à très court terme. On est en discussion par contre avec des communautés pour une réintégration, éventuellement cette semaine », a affirmé la ministre.

Les deux prochains jours seront déterminants en raison des vents et de l’indice d’inflammabilité qui demeurera élevé. Les précipitations attendues mardi un peu partout à travers la province devraient toutefois ralentir la progression des feux.

Par ailleurs, l’interdiction de faire des feux en forêt ou à proximité demeure en vigueur dans plusieurs régions du Québec. « Il y a des analyses qui se font avec la [Société de protection des forêts contre le feu] pour voir s’il y aurait des mesures qui pourraient être réduites dans certains secteurs », a indiqué Maïté Blanchette Vézina.

Situation stable à Senneterre

À Senneterre, ville de l’Abitibi au sud de Lebel-sur-Quévillon, la situation est stable, mais demeure imprévisible.

« On est entouré de forêt. Les incendies de forêt qu’on a actuellement sont historiques. On n’a jamais vu ça au Québec, et ça va durer tout l’été », a prévenu Marilyne Fournier, coordonnatrice des mesures d’urgence de la Ville de Senneterre.

Afin de réduire les risques de propagation de l’incendie, les citoyens sont invités à se débarrasser de toute matière combustible ou produit inflammable de leur terrain.