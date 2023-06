(Kyiv) Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré samedi le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, lors d’une visite surprise afin de témoigner de la solidarité du Canada avec les efforts continus de l’Ukraine pour repousser la Russie, plus d’un an après le début de l’invasion de ce pays.

Bill Graveland La Presse Canadienne

La vice-première ministre Chrystia Freeland l’accompagne lors de ce voyage, qui a commencé par le dépôt d’une couronne de fleurs au mur commémoratif du monastère Saint-Michel-au-Dôme-d’Or pour rendre hommage aux Ukrainiens qui sont morts en défendant leur patrie. Ils ont aussi rencontré des soldats ukrainiens.

Sur le chemin, le premier ministre s’est à un moment donné penché vers le bas pour regarder à l’intérieur de l’un des cadres de chars russes brûlés et de véhicules militaires qui remplissent la place publique. Peu de temps avant l’arrivée de M. Trudeau et de Mme Freeland, il y avait une musique sombre et une garde d’honneur pour un cercueil transporté dans la cathédrale pour des funérailles.

PHOTO VALENTYN OGIRENKO, ASSOCIATED PRESS Le premier ministre canadien Justin Trudeau, accompagné de la ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland, visite une exposition de véhicules détruits.

C’est la deuxième fois que le premier ministre Trudeau effectue une visite inopinée dans ce pays en proie à l’instabilité depuis que la Russie a commencé son invasion massive de l’Ukraine en février 2022.

Justin Trudeau s’est aussi rendu en Ukraine en mai 2022, où il a rouvert l’ambassade du Canada à Kyiv et rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky en personne pour la première fois depuis le début de la guerre.

Certains médias, dont La Presse Canadienne, ont été informés du voyage de ce samedi à l’avance à condition qu’il ne soit pas rapporté avant d’avoir été rendu public, pour des raisons de sécurité.

Tôt samedi matin, le cabinet du premier ministre n’avait pas publié l’itinéraire habituel de M. Trudeau pour la journée.

Plus tôt samedi, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a signalé des « opérations ukrainiennes importantes » dans l’est et le sud du pays depuis jeudi matin, avec des gains dans certaines régions.

Le ministère a rapporté des résultats mitigés de l’armée russe sur le terrain, avec certaines unités au sol « tandis que d’autres ont reculé dans un certain désordre ».

Le ministère britannique de la Défense a également noté des frappes aériennes russes « inhabituellement actives » dans le sud de l’Ukraine, où il est plus facile pour Moscou de faire voler ses avions.

Plus tôt cette semaine, un barrage hydroélectrique sur le fleuve Dniepr s’est rompu, inondant une grande partie de la ligne de front dans le sud de l’Ukraine et aggravant la situation humanitaire – y compris le besoin d’eau potable – dans une région déjà bombardée.

On ne sait toujours pas comment le barrage s’est effondré. Kyiv a accusé la Russie d’avoir bombardé le barrage et sa centrale hydroélectrique, qui étaient sous le contrôle de Moscou, ce que réfute Moscou accusant plutôt l’Ukraine de sa destruction.

Messieurs Trudeau et Zelensky ont également passé du temps ensemble le mois dernier en marge du Sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, où le président ukrainien a poursuivi sa campagne pour renforcer l’appui des alliés occidentaux à la défense de son pays.

Le Canada s’est joint à d’autres pays pour condamner le régime du président russe Vladimir Poutine pour cette incursion, notamment au moyen de sanctions économiques.

Le Canada a également contribué plus de 8 milliards de dollars aux efforts liés à la guerre en Ukraine depuis l’an dernier.

Cette somme inclut le lancement d’un programme spécial d’immigration pour permettre aux Ukrainiens de venir au Canada rapidement avec un permis de travail et d’études temporaire, au lieu de passer par le système habituel de détermination du statut de réfugié.

Cette aide comprend aussi un soutien militaire de quelque 1 milliard, y compris le don de huit chars de combat Leopard 2 pour appuyer les forces armées de l’Ukraine.

Le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal s’est rendu à Toronto en avril, lorsque M. Trudeau a annoncé que le Canada fournirait de l’aide sous forme de milliers de fusils d’assaut, de dizaines de mitrailleuses et de millions de cartouches pour aider l’armée ukrainienne à combattre l’envahisseur russe.

M. Shmyhal avait remercié le Canada de son appui, mais il avait également souligné la nécessité d’en faire davantage.

Lors du Sommet du G7 à Hiroshima, lorsqu’on lui a demandé ce que le Canada pourrait faire de plus pour l’aider, M. Trudeau a répondu que cela pourrait inclure des pilotes d’entraînement militaires canadiens.

« Nous ne sommes certainement pas opposés à toute forme d’aide », avait-il déclaré à la conclusion du Sommet du G7 le 21 mai dernier.

Le premier ministre Justin Trudeau a également souligné que les pays qui militent pour un cessez-le-feu négocié doivent reconnaître que la Russie est responsable du conflit et qu’elle pourrait mettre un terme à son invasion.

« Ce n’est pas un cessez-le-feu qui est nécessaire. C’est la paix. Et cette paix ne peut être atteinte que si la Russie décide de mettre fin à son invasion continue d’un voisin souverain », a déclaré le premier ministre Trudeau.

Le Comité des affaires étrangères de la Chambre des communes a adopté un point de vue semblable après sa visite dans la région en février.

« Les conséquences stratégiques de permettre à la Russie de bénéficier de son agression dépasseraient de loin les coûts monétaires associés au soutien de l’Ukraine », indique le rapport d’avril du comité.