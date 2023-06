Abitibi-Témiscamingue et Jamésie

Le combat contre les flammes se poursuit

Rien n’est gagné pour les trois municipalités évacuées de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue. Le travail des pompiers et de la SOPFEU se poursuit pour protéger les habitations et contenir les brasiers qui menacent toujours Normétal, Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau.