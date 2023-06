Le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie, a été fermé durant plusieurs heures, jeudi soir, en raison d’un objet suspect qui s’est finalement avéré non dangereux, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ).

La SQ avait été appelée vers 18 h 30 par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant un « colis suspect » à bord d’un véhicule. Des techniciens en explosifs du corps de police se sont rendus sur place afin d’effectuer des vérifications.

Peu avant 23 h, la SQ a indiqué que l’objet suspect qui pouvait ressembler à un engin explosif « ne représente aucun danger ». La réouverture du poste frontalier devait « se faire “ de façon imminente par l’ASFC ”, selon le service policier.

Des techniciens en explosif avaient été appelés sur les lieux. Vers 22 h 30, la douane a été considérée comme sécurisée, a affirmé M. Tremblay. Il n’a toutefois pas pu donner plus d’information sur le contenu du colis ou l’heure de réouverture de la douane.

En effet, pendant la durée des opérations, le poste frontalier entre le Québec et les États-Unis à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie, a été fermé dans les deux directions.

« La santé et la sécurité du public et de nos agents sont de la plus haute importance pour l’Agence des services frontaliers du Canada », a assuré par courriel Maria Ladouceur, porte-parole de l’institution fédérale.

Le camionneur Lilian Furnica s’est retrouvé coincé dans le stationnement de la station-service Shell vers 20 h 30. Il était en route pour amener du linge lavé à Saint-Jean-sur-Richelieu dans des hôpitaux aux États-Unis.

« Le stationnement ici est plein, il n’y a plus de place. Il y a un autre stationnement un peu plus loin, et il était aussi déjà plein. Ici, ils ont fermé avec des cônes », a-t-il décrit.

Au moment de nous parler, il avait décidé d’attendre en espérant la réouverture de la douane plutôt que de changer la documentation pour traverser à un autre poste frontalier. En effet, le trafic commercial est détourné vers la douane de St-Armand/Philipsburg.

Les personnes désirant se rendre aux États-Unis ou en revenir doivent passer par une autre entrée, soit la route 223, la route 221 ou encore aller à Hemmingford.

Avec La Presse Canadienne