Les gens qui veulent aider les Québécois victimes des incendies qui font rage ces derniers jours peuvent le faire en ligne.

La Croix-Rouge canadienne invite le public à faire un don à l’adresse suivante : croixrouge.ca/faites-un-don. L’organisme vient aussi en aide aux sinistrés des incendies de forêt dans les provinces de l’Atlantique et en Ontario.

Jeudi, l’entreprise Cogeco a annoncé vouloir faire un don de 20 000 $ à la Croix-Rouge canadienne en soutien aux municipalités en proie aux effets dévastateurs des incendies de forêt au Québec et en Ontario.

« Nos pensées vont également vers nos employés qui œuvrent dans les communautés plus lourdement touchées, notamment à ceux de notre station de radio Planète 93,5 Chibougamau », a fait savoir l’entreprise dans un communiqué.

Mardi, le Fonds humanitaire du Syndicat des Métallos (FHM) a annoncé avoir fait un don de 35 000 $ à la Croix-Rouge en soutien à la lutte contre les incendies de forêt en Nouvelle-Écosse, où plus de 25 000 personnes ont jusqu’ici été déplacées.

Besoins immédiats

Sur place dans les régions affectées du Québec, les bénévoles disent être en mesure de répondre aux besoins les plus immédiats de la population déplacée par les incendies de forêt.

Julie Drolet, responsable des communications de la Ville de Roberval, au Lac-Saint-Jean, note en entrevue que la municipalité accueille en ce moment une quarantaine de citoyens évacués de Chibougamau, municipalité plus au nord.

« On a mobilisé le centre sportif, et on va les reloger localement, dit-elle. Je dirais que les besoins sont comblés à Roberval, côté nourriture, vêtements et hébergement. Même que d’autres villes nous contactent parce qu’elles veulent nous soutenir », dit-elle.

Les gens sous le coup d’un ordre d’évacuation en raison des incendies de forêt sont aussi invités à s’inscrire auprès de la Croix-Rouge, ce qui leur permettra de recevoir des informations sur les services et l’assistance disponibles.

Les personnes concernées peuvent s’inscrire à Croixrouge.ca/feuxquebec ou par téléphone au 1-800-863-6582. Une seule inscription par ménage suffit.