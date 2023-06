(Québec) D’ici « une semaine », Québec fera face à une situation « problématique » en raison d’une pénurie de pilotes pour conduire les avions-citernes essentiels à la lutte contre les incendies de forêt qui font rage au Québec.

Ce qu’il faut savoir Les 460 000 hectares de forêt brûlée au moment d’écrire ces lignes battent tous les records : jamais une saison d'incendies n’avait été aussi destructrice depuis la création de la SOPFEU, il y a plus de 50 ans, et nous ne sommes qu’au début du mois de juin. C’est du « jamais-vu », souligne la ministre des Ressources naturelles Maïté Blanchette Vézina.

Le gouvernement veut doubler le nombre de pompiers sur le terrain grâce à de l’aide internationale

Il n'y a pas de pluie de prévue pour le nord et l'ouest du Québec d'ici lundi soir. Les personnes évacuées devront probablement attendre encore au moins six jours avant de retrouver leur domicile.

La question des pilotes a surgi lorsque le premier ministre s’est entretenu avec les employés de la SOPFEU, dans un échange précédant le point de presse. « En ce moment au Service aérien gouvernemental, pour l’instant, ça va bien. Ils utilisent leurs chefs pilotes pour faire le travail des pilotes. À court terme, ça va bien, mais à long terme, ça va être problématique parce qu’ils vont atteindre leur temps devoir maximum. Le service aérien gouvernemental n’a pas réussi à recruter l’ensemble des pilotes requis pour sa mission », a indiqué le directeur du Centre provincial de lutte aux incendies de forêt de la SOPFEU, Luc Dugas, lors d’un échange avec le premier ministre du Québec François Legault.

Le premier ministre lui demandait si l’organisme avait tout les pilotes qu’il lui fallait pour combattre les incendies de forêt. M. Dugas a répondu qu’il y avait un manque de pilotes et de mécaniciens, notamment parce que des entreprises privées ont plus de moyens pour les recruter.

En point de presse, M. Legault a confirmé que la situation pourrait se corser « d’ici une semaine ». Le gouvernement tentera de trouver des pilotes auprès d’entreprises aériennes. « C’est une question de temps de vol. Après un certain nombre de temps de vol, les pilotes doivent se reposer », a dit M. Legault. Il a souligné qu’il ne serait plus possible de demander aux pilotes de travailler tous les jours.

La question du nombre d’appareils a également été abordée lors de cet échange fait devant les médias. M. Dugas a souligné que deux avions-citernes sont présentement en réparation.

De son côté, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a confirmé que le service aérien gouvernemental disposait pour l’heure de 19 avions-citernes. Quatorze appartiennent à Québec (un appareil est en réparation), quatre proviennent de la Nouvelle-Écosse et deux sont en location.

Doubler le nombre de pompiers

« On pense qu’ils vont revenir sur la ligne rapidement, mais ce n’est pas simple. Ce sont des avions qui ne sont pas jeunes. De savoir exactement à quel moment ils pourront revenir sur la ligne, revenir au combat, c’est tout un défi », a-t-il dit.

Terre-Neuve a également rapatrié deux appareils qu’elle prêtait au Québec, car elle fait elle-même face à des incendies de forêt. La SOPFEU dit toutefois pouvoir s’appuyer sur l’entreprise Buffalo Airways, qui loue ses avions au Québec.

Il a également souligné que la SOPFEU a présentement 520 pompiers qui combattent les incendies au sol. « Ça n’inclut pas la logistique, les pilotes et les mécaniciens », a-t-il dit. Le premier ministre souligne qu’il faut y ajouter 150 militaires, pour un total de 670 personnes qui combattent le feu au sol. Dans les prochaines semaines, il veut faire augmenter ce nombre à 1200 pompiers, grâce à de l’aide internationale provenant de la France, des États-Unis, du Mexique, et du Portugal notamment.

Le premier ministre a affirmé la veille qu’il songeait à renouveler la flotte vieillissante d’avions-citernes de la SOPFEU, et possiblement de l’agrandir. C’est tout un défi, puisque l’entreprise qui fabrique ces appareils a une capacité de production limitée.

Avec Fanny Lévesque