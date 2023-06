Le chef de pupitre retraité de La Presse Pierre Loignon est mort dans la nuit de vendredi à samedi des suites d’une mauvaise chute. L’homme de 81 ans a façonné la une du journal pendant près de 30 ans avant de profiter de sa retraite près de l’eau et de la forêt, à Eastman.

Pierre Loignon a commencé à travailler à La Presse dans les années 1970 après un passage au quotidien Le Devoir. M. Loignon occupait le poste de chef de pupitre. En plus de s’occuper de la une du journal, il pilotait l’équipe de journalistes, de pupitreurs, de graphistes et de réviseurs, le soir.

« Dans les années 1970, 1980 et 1990, le journal était bien différent, se rappelle son collègue François Trépanier, aussi chef de pupitre à l’époque. C’était un journal papier qui pouvait avoir jusqu’à 100 pages le mercredi. Le journal du samedi était souvent constitué de huit cahiers. Il fallait le remplir, ce journal-là. »

« Pour Pierre, faire le journal, c’était important. Il aimait être fixé sur ce qu’il allait faire le plus tôt possible. Ça ne traînait pas avec lui », raconte M. Trépanier, qui est retraité de La Presse depuis les années 2000.

Aimable et souriant

Michel G. Tremblay se souvient aussi de son collègue comme étant une personne aimable et souriante. « C’était un gars très sympathique qui ne jouait pas au boss. Ce qu’il voulait, c’est faire un bon journal chaque jour », ajoute celui qui a été journaliste au tourisme pendant 20 ans, puis adjoint au directeur à l’économie et aux arts et spectacles.

Pierre Loignon a pris sa retraite de La Presse en 2004. Il aimait profiter de « son » lac et faire de grandes promenades en forêt. Il a toutefois été victime d’une hémorragie cérébrale à la suite d’une chute, la semaine dernière. Il laisse dans le deuil sa conjointe, ses deux filles et deux petites-filles.