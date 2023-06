Dialogue sur un crime

Une victime et son agresseur, face à face. Ce dialogue sur un évènement horrible et traumatisant semble impensable. Et pourtant, il se produit régulièrement dans les pénitenciers québécois, et aussi hors des murs, avec des auteurs et des victimes de crimes apparentés. Au-delà des tribunaux, cette « autre justice » peut-elle contribuer à panser des plaies ?