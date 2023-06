Pas moins de 40 000 personnes ont été évacuées au pays en raison des incendies de forêt qui continuent de faire rage à travers plusieurs provinces. Environ 350 incendies sont actifs, dont 140 au Québec. « C’est critique, c’est sérieux », a tonné le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, en point de presse samedi après-midi.

« Nous faisons face depuis plusieurs semaines à des incendies de forêt d’une ampleur inégalée », a insisté le député de Québec.

Ce sont près de 30 000 kilomètres qui ont brûlé jusqu’à maintenant, soit « dix fois plus que la moyenne de chacune des dix dernières années », a-t-il précisé.

Près de 14 000 personnes ont été évacuées en date de vendredi soir au Québec. Au total, 140 incendies de forêt sont actifs dans la province, dont « les deux tiers sont hors de contrôle ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Centre d’hébergement d’urgence au complexe récréatif et culturel de Port-Cartier

La situation est particulièrement critique sur la Côte-Nord, où les brasiers continuent de tenir en haleine la population.

« On invite tous ceux et celles qui sont à Sept-Îles et ailleurs dans la région d’être prêt à évacuer rapidement si la demande en est faite », a indiqué Jean-Yves Duclos.

Plus tôt samedi, Ottawa a annoncé l’envoi de troupes de l’armée canadienne au Québec, afin de soutenir les efforts de lutte contre les incendies. Près de 200 soldats sont en voie de déplacement vers la province, la plupart vers la Côte-Nord.

Selon le ministre Jean-Yves Duclos, ils aideront les forces locales dans la logistique, l’aide à l’évacuation, le transport, l’observation des lieux et la sécurisation de la population et du matériel. « Tout se passe bien en termes de la coordination de ces forces », a-t-il soutenu.