Arrêté 26 ans plus tard

« Je veux une justice pour Patricia »

Elle s’était volatilisée en 1996, laissant derrière elle sa fille d’un an. Près de 26 ans plus tard, le dossier de la disparition de Patricia Ferguson aurait été résolu : Serge Audette a été arrêté en lien avec l’affaire et a comparu vendredi matin au palais de justice de Montréal.