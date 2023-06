(Québec) Québec appelle la population à éviter ou à restreindre au maximum les déplacements en forêt en raison de « l’indice d’inflammabilité extrême », au moment où la province traverse une première canicule et qu’un important feu a forcé l’évacuation de la moitié du village de Chapais, dans le Nord-du-Québec.

Cette recommandation concerne l’ensemble du Québec et a pour but de « diminuer les risques d’incendie, de faciliter les opérations de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et d’assurer la sécurité publique ».

Rappelons qu’il est présentement interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité sur tout le territoire québécois.

« Depuis le 28 mai, la province fait face à une situation propice aux incendies de forêt avec des températures élevées et sèches ainsi que de faibles précipitations sur l’ensemble du territoire », écrivent le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et le ministère de la Sécurité publique (MSP), dans un communiqué conjoint.

De l’espoir pour Chapais

Jeudi matin, l’incendie de forêt qui a forcé l’évacuation de la moitié du village de Chapais, dans le Nord-du-Québec, soit plus de 400 personnes, était toujours hors de contrôle, indique la SOPFEU.

« Des équipes sont quand même sur le terrain, parce qu’il y a du travail qu’on peut faire même si le feu est considéré comme hors contrôle », précise une porte-parole de l’organisation, Josée Poitras. « On est en train de préparer des plans de combat pour les prochains jours. »

Alors que l’incendie s’est approché à 4 km du village de Chapais, mercredi soir, un changement dans le sens du vent donne maintenant espoir aux autorités de voir le village être épargné. « Le feu pourrait se diriger probablement, légèrement, dans une autre direction que la ville de Chapais, et c’est ce qu’on espère », explique Josée Poitras.

La Ville de Chapais a fait savoir jeudi matin que les deux écoles (primaire et secondaire) de la municipalité resteront fermées jeudi. « Aux citoyens qui ont été évacués : vous serez informés d’un retour éventuel à la maison au moment opportun », précise-t-on également.