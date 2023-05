Deux ateliers d’embaumement dévoilés dans la nécropole de Saqqara

(Saqqara) L’Égypte a dévoilé deux ateliers dédiés à la momification d’humains et d’animaux à Saqqara, dans la nécropole de Memphis, la capitale de l’Ancien Empire des pharaons, « les plus grands et les plus complets » découverts à ce jour.