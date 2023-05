Francisation Québec, intégration en emploi, investissements pour contrer le crime organisé... Voici ce qu’il ne faut pas manquer cette semaine.

Investissements pour lutter contre le crime organisé

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, fait une annonce concernant des investissements pour lutter contre le crime organisé et la violence armée sur le territoire de la Ville de Montréal. Lundi 29 mai, 10 h

Conférence de presse concernant la mise en œuvre de Francisation Québec

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge

La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, accompagnée du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, tiennent une conférence de presse portant sur la mise en œuvre de Francisation Québec. Lundi 29 mai, 10 h, à Montréal. Sera précédée d’une séance d’information technique présentée par le sous-ministre adjoint au secteur de la Francisation et de l’Intégration, Frederico Fonseca et le sous-ministre adjoint au secteur Soutien à la performance et à la transformation, Stéphane Lanctôt.

Investissements pour l’intégration en emploi

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain

La ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et la députée d’Anjou-Louis-Riel, adjointe gouvernementale à l’Emploi, à la Métropole et à la région de Montréal, Karine Boivin Roy, tiennent une conférence de presse portant sur des investissements pour des projets visant à soutenir l’intégration en emploi de personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme. Lundi 29 mai, 9 h 15, à Montréal

Résultats financiers : Canopy Growth, Aurora Cannabis Ltd., Banque Nationale du Canada, CAE, Banque Laurentienne, BRP Inc.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Photos de l'usine d'assemblage de BRP à Valcourt.











Plusieurs entreprises présenteront leurs résultats financiers cette semaine. C’est le cas de Canopy Growth et Aurora Cannabis Ltd. ( 29 mai ) la Banque Nationale du Canada et CAE ( 31 mai ) ainsi que la Banque Laurentienne et BRP Inc. ( 1er juin ).

Activités à l’Assemblée nationale du Québec

Plusieurs commissions parlementaires se tiendront à Québec cette semaine. Salaire des députés, soins de fin de vie, le Fonds bleu, l’éducation. Elles seront diffusées sur le site de l’Assemblée nationale du Québec.

Hommage aux travailleurs dans les milieux de l’éducation et de l’enseignement supérieur

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de l’Éducation Bernard Drainville