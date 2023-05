Le Québec se prépare à accueillir cette semaine sa première canicule de l’été, alors que le thermomètre devrait surpasser les 30 degrés entre mardi et vendredi. Dimanche, à Montréal et dans plusieurs autres régions, le temps chaud était déjà réalité. Cette première vague de chaleur devrait toutefois être moins accablante.

« Ce qu’on surveille en ce moment, c’est vraiment une séquence de temps chaud de mardi à vendredi prochain, donc trois ou quatre jours où les températures maximales vont se maintenir autour de 30 degrés. Ça serait potentiellement une première canicule sur la province », explique la météorologue chez Environnement Canada, Amélie Bertrand.

Dans l’immédiat, le temps chaud attendu dimanche dans plusieurs régions ne devrait pas durer. Le thermomètre devrait redescendre vers les normales de saison pour la journée de lundi, aux alentours de 23 ou 24 degrés à Montréal, en raison d’une masse d’air froid provenant du nord du Québec.

Mais ce ne sera qu’un court répit. Dès mardi, le temps chaud sera de retour, surpassant les 30 degrés dans plusieurs régions. Les secteurs les plus touchés par cette vague de chaleur devraient être l’Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, Lanaudière, l’Outaouais, Montréal, la Mauricie, la Capitale-Nationale, l’Estrie et la Beauce.

Une chaleur moins « accablante »

Cette première vague de chaleur sera toutefois particulière, car « elle ne sera pas accompagnée de beaucoup d’humidité », affirme Mme Bertrand. « Il s’agit de températures allant de 30 à 32 degrés, mais en valeur humidex, ce sera du 32-34, explique-t-elle. C’est quand même une vague de chaleur sèche si on peut dire, autrement dit ça ne sera pas nécessairement accablant, même si le soleil va être très présent. »

Elle explique la situation par le fait qu’un anticyclone est « stationnaire sur le sud de l’Ontario et la Nouvelle-Angleterre la semaine prochaine », soulève la météorologue. « Il y aura aussi très peu de vent. L’air sera sec, mais avec l’accumulation de plusieurs jours sous les mêmes conditions, on va tout de même atteindre des températures assez élevées », note la spécialiste.

Environnement Canada conseille d’ailleurs à la population d’éviter de s’exposer trop longtemps au soleil cette semaine, et de boire beaucoup d’eau lorsque c’est le cas.

Après un printemps plus nuageux et gris, la semaine qui s’en vient sera donc bien différente des derniers temps. Un enjeu demeure toutefois, signale Amélie Bertrand. « Le problème qu’on a, c’est qu’il n’y a pas eu beaucoup de pluie récemment et qu’il n’y a pas de précipitations en vue. Ça peut devenir problématique s’il n’y a pas d’humidité et que ça reste sec, quand on sait que les indices d’incendie sont élevés en ce moment. »

À noter : une telle température est assez rare en mai, mais pas sans précédents. L’an dernier, une canicule très humide avait notamment été enregistrée du 12 au 14 mai. Un « derecho », un phénomène météorologique rare qui ne s’était pas produit depuis 1999, avait ensuite provoqué des orages violents, de forts vents et des dégâts matériels importants à la fin du mois de mai.

« Ce n’est pas du jamais-vu, mais ça n’arrive pas non plus chaque année. Ça arrive parfois que certains étés, on voit deux jours de suite à 30 degrés, mais sans avoir les trois jours consécutifs qui donnent une canicule », conclut Mme Bertrand.