(Barrington Head) Un incendie de forêt qui brûle toujours en Nouvelle-Écosse est maintenant considéré comme étant hors de contrôle et se propage rapidement dans la pointe sud-ouest de la province.

La Presse Canadienne

Une porte-parole du ministère des Ressources naturelles de la province a confirmé que l’incendie du comté de Shelburne « a échappé au confinement » des équipes de lutte contre les incendies samedi soir, atteignant environ une taille d’environ 775 hectares.

Selon Patricia Jreige, de plus en plus de pompiers, d’avions-citernes et d’hélicoptères sont déployés pour lutter contre les flammes, mais le temps sec, chaud et venteux rend leur tâche plus difficile.

Au moins une cabane isolée dans la région de Barrington Lake a été détruite par les flammes. L’état de certains autres bâtiments était toujours inconnu.

Mme Jreige a ajouté qu’une dizaine de résidences ont été évacuées dans la nuit de samedi à dimanche sur le chemin de l’incendie. Si certaines personnes ont pu regagner leur demeure, rien n’indique qu’elles ne seront pas forcées de partir à nouveau dans les prochaines heures.

D’autres évacuations sont aussi attendues, tandis qu’une partie de l’autoroute 103 a été fermée à la circulation.

L’électricité pourrait être coupée à certains endroits pour permettre aux équipes de lutte contre le brasier de travailler en toute sécurité.