Le photographe de La Presse Martin Tremblay est nommé à trois reprises au concours national des photos de l’année 2022 de l’Association des photographes de presse du Canada.

Dans la catégorie Enjeux sociaux, le photographe s’est démarqué grâce à sa photo d’Ukrainiens qui transitent par la gare Centrale de Lviv pour fuir la guerre, dans un grand exode des femmes et des enfants du pays fuyant la guerre.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Ukrainiens fuyant la guerre, à la gare de Lviv, en mars 2022

Il est également nommé dans la même catégorie pour un cliché sur l’itinérance autochtone à Montréal dans le secteur Milton-Parc. On y voit Whisky, un grand brûlé originaire de la Côte-Nord. Whisky vit dans une résidence du quartier et fréquente la communauté de sans-abri du secteur.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Whisky et des sans-abri autochtones dans Milton-Parc

Martin Tremblay est également retenu dans la catégorie reportage photo, pour son reportage sur la situation des sans-abri autochtones du secteur Milton-Parc. Le photojournaliste a passé cinq jours dans la rue pour mettre un visage sur cette population en détresse, trop souvent aux prises avec les regards passifs des passants.

« Chaque jour, La Presse vous informe avec le plus de justesse et de nuance possible. Et ça, c’est en bonne partie grâce au mariage parfait entre la rigueur des textes et la puissance des images que prennent les photojournalistes, comme Martin Tremblay, qui mérite amplement ces sélections qui confirment son talent », a déclaré l’éditeur adjoint et vice-président Information à La Presse, François Cardinal.

Les lauréats seront annoncés le 28 mai.