Il y a plus de 2500 intervenants qui luttent contre les incendies de forêt en Alberta. La province reçoit de l’aide de partout au Canada, des Forces armées et des États-Unis.

Des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air d’Environnement Canada continuent de couvrir la majorité du territoire albertain, avec la fumée qui couvre encore une bonne partie de la province.

La Presse Canadienne

Le nombre de personnes évacuées par des incendies de forêt en Alberta a chuté, alors que les résidants de la ville de Drayton Valley, à environ 145 kilomètres au sud-ouest d’Edmonton, ont récemment été autorisés à rentrer chez eux.

Cependant, environ 12 000 personnes sont toujours évacuées.

Selon Services aux Autochtones Canada, les incendies de forêt en Alberta menacent neuf communautés des Premières Nations, tandis que neuf autres sont identifiées comme étant « surveillées » en cas de menace.

Sur les 92 incendies de forêt actifs dans la province, 29 ont été répertoriés comme hors de contrôle.

Du côté des Territoires du Nord-Ouest, les habitants de la Première nation K’atl’odeeche et de la communauté voisine de Hay River sont toujours sous ordre d’évacuation, alors qu’un incendie de forêt hors de contrôle continue de brûler dans la région.

Environ 3500 personnes des deux communautés ont été contraintes d’évacuer dimanche soir. La Ville de Hay River a déclaré que 896 personnes évacuées s’étaient inscrites à Yellowknife, à quelque 480 kilomètres de là. Près de 300 personnes sont hébergées dans le centre d’évacuation du multiplexe de la capitale territoriale. Les habitants ont également offert des chambres libres et des emplacements de camping, ainsi que d’autres formes de soutien.

L’incendie, dont la dernière estimation était de 1782 hectares, est possiblement d’origine humaine. Les responsables de la lutte contre les incendies ont indiqué qu’aucun dégât n’avait été signalé à Hay River, mais que 15 bâtiments avaient été endommagés dans la réserve.

Mike Westwick, responsable de l’information sur les incendies de forêt, a décrit que les conditions extrêmement chaudes et sèches de mercredi ont entraîné une plus grande activité des incendies, avec de fortes fumées et des cendres poussées vers les communautés.

Il a précisé que 11 équipes de pompiers, près de 120 personnes, ainsi que de nombreux hélicoptères, avions-citernes et équipements lourds s’efforçaient de lutter contre l’incendie et de prévenir d’autres dégâts.

La division des incendies de Yellowknife interdit les feux sur le territoire de la ville à partir de midi vendredi.