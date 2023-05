PHOTO FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA, VIA LA PRESSE CANADIENNE

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau doit faire escale en Alberta, lundi, avant de se rendre en Asie pour un séjour d’une semaine.

La Presse Canadienne

Le chef du gouvernement du Canada devrait rencontrer à Edmonton des membres des Forces armées canadiennes qui participent aux efforts de secours aux sinistrés des incendies de forêt en Alberta. L’agenda du premier ministre prévoit que cette rencontre aura lieu à 11 h, heure des Prairies.

Il y avait 87 incendies de forêt actifs en Alberta dimanche après-midi, dont 24 étaient considérés comme hors de contrôle. Le nombre de personnes évacuées est passé à plus de 19 300, dimanche, en augmentation par rapport aux 16 500 personnes évacuées dans le bilan de la veille.

Plus de 1500 Albertains sont actuellement sur le terrain pour lutter contre les incendies. La province a également fait savoir que 200 pompiers supplémentaires provenant des États-Unis se sont joints aux efforts dans les dernières heures, portant à plus de 800 le nombre de personnes qui viennent d’ailleurs au Canada et du sud de la frontière pour combattre les flammes.

Après son escale à Edmonton, le premier ministre Trudeau se rendra en Corée du Sud pour y effectuer sa première visite officielle. À la fin de la semaine, il assistera au sommet des dirigeants des pays du G7 au Japon.