Un dernier hommage sera rendu à Régis Lavoie, 55 ans, qui a disparu lors d’une mission de sauvetage non loin de la rivière du Gouffre qui était sortie de son lit, à Saint-Urbain.

Les funérailles de l’un des deux pompiers volontaires qui avaient été emportés par les eaux plus tôt ce mois-ci dans Charlevoix auront lieu samedi après-midi.

La Presse Canadienne

Un dernier hommage sera rendu à Régis Lavoie, 55 ans, à l’église de Saint-Urbain, située à une quinzaine de kilomètres au nord de Baie-Saint-Paul.

M. Lavoie et son collègue Christopher Lavoie, 23 ans, – qui n’ont pas de lien familial – ont disparu lors d’une mission de sauvetage non loin de la rivière du Gouffre qui était sortie de son lit, à Saint-Urbain. Leurs corps ont été retrouvés deux jours plus tard à environ 500 mètres l’un de l’autre dans la rivière.

Les funérailles de Christopher Lavoie sont prévues le 26 mai. La Municipalité de Saint-Urbain a indiqué sur sa page Facebook que selon les volontés des familles des deux défunts, il n’y aura pas de funérailles civiques.