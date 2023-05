Le reportage Surdoses : l’épidémie invisible du journaliste Philippe Mercure et du graphiste Maxime Jean est finaliste dans trois catégories du Prix d’excellence en publication numérique. Le chroniqueur Patrick Lagacé est aussi en lice pour la meilleure chronique.

Dans le cadre de sa 8e édition des Prix d’excellence en publication numérique, la Fondation des prix pour les médias canadiens a annoncé jeudi les médias, projets et reportages finalistes dans plus de vingt catégories.

Le reportage Surdoses : l’épidémie invisible du journaliste Philippe Mercure et du graphiste Maxime Jean, publié à l’automne 2022, est finaliste dans plusieurs catégories, soit meilleur dossier thématique, meilleur article de fond (long) et meilleure conception numérique.

Ce reportage sous forme de récit numérique en huit volets explore des angles variés de la crise des surdoses qui secoue le Québec. On peut y découvrir que les victimes de surdoses ne sont pas celles qu’on s’imagine, avec dix portraits loin des stéréotypes. On explore également des données inédites sur la crise au Québec, des solutions et des projets audacieux pour lutter contre le fléau.

Pour sa réalisation, l’équipe a fouillé plus de 1250 rapports de coroners et recueilli les témoignages de 18 personnes.

« Notre but avec ce récit numérique a toujours été de faire tomber les préjugés et de contribuer à changer les mentalités par rapport aux surdoses et aux utilisateurs de drogues, explique Philippe Mercure. Chaque nouvelle nomination amène de la visibilité au dossier et contribue à cet objectif. »

Surdoses : l’épidémie invisible est aussi en nomination pour le prix du meilleur projet journalistique en Amérique de l’Association mondiale des journaux, de même qu’aux Global Media Awards, une série de prix prestigieux remis par l’International News Media Association (INMA), dans la catégorie « Best Use of Visual Journalism and Storytelling Tools » (« Meilleure utilisation des outils de journalisme visuel et de narration »).

Il s’est retrouvé récemment parmi les finalistes du concours des prix du meilleur journalisme d’investigation au Canada, présenté par l’Association canadienne du journalisme.

Catégorie « Meilleure chronique »

Le chroniqueur Patrick Lagacé est aussi en lice dans la catégorie meilleure chronique, aux côtés de Alicia Elliott de CBC Arts, de Chantal Braganza de Châtelaine, de Drew Hayden Taylor de TVO Today et de Letitia Henville de University Affairs.

Au total cette année, le Globe and Mail est en nomination 24 fois pour les Prix d’excellence en publication numérique. Le média ontarien est suivi par Radio-Canada, avec 14 nominations, et The Narwhal, avec 13 nominations. Le quotidien Le Devoir se démarque aussi avec 7 nominations.

Les prix seront remis le 2 juin prochain à l’Arcadian Court de Toronto, en Ontario.