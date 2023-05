Le Pentagone a annoncé mardi son intention de déployer à la frontière américano-mexicaine 1500 soldats supplémentaires pour soutenir les activités des douanes et de la protection des frontières.

Le Canada signe une déclaration commune avec les États-Unis et l’Espagne

(Washington) Le Canada fait équipe avec les États-Unis et l’Espagne dans le but de créer des avenues légales pour les migrants et d’alléger le fardeau de la migration irrégulière en Amérique du Nord.

La Presse Canadienne

Une déclaration commune publiée par les trois pays indique que le Canada explore des moyens d’élargir son Programme de travailleurs étrangers temporaires dans le secteur agricole.

Ottawa envisage également d’autoriser davantage de migrants latino-américains déplacés pour des raisons humanitaires et économiques, et de promouvoir les possibilités d’emploi auprès des petites et moyennes entreprises.

Cette déclaration commune intervient alors que les États-Unis se préparent activement à la fin imminente du « titre 42 », une mesure de l’ère pandémique qui refoulait d’emblée les demandeurs d’asile pour des raisons de santé publique, depuis mars 2020. L’état d’urgence sanitaire aux États-Unis doit expirer le 11 mai prochain.

En prévision de la fin du « titre 42 », elle aussi le 11 mai, le Pentagone a annoncé mardi son intention de déployer à la frontière américano-mexicaine 1500 soldats supplémentaires pour soutenir les activités des douanes et de la protection des frontières.

Les États-Unis prévoient d’augmenter de 25 % le nombre de visas délivrés aux migrants d’Amérique centrale au cours de l’exercice en cours et de 10 % au cours de celui de 2024.