Le corps de l’un des deux pompiers portés disparus depuis lundi, dans le secteur de Saint-Urbain, a été retrouvé mercredi matin dans la rivière du Gouffre, non loin de Baie-Saint-Paul. La Sûreté du Québec poursuivra ses recherches pour retrouver le deuxième homme.

C’est peu avant 10 h que l’hélicoptère de la Sûreté du Québec a « localisé un corps dans le secteur de Saint-Urbain », a indiqué la sergente Béatrice Dorsainville, dans une déclaration. « Selon toute vraisemblance, il pourrait s’agir d’une des deux personnes disparues dans le même secteur, depuis lundi dernier. Cependant, l’identification devra être effectuée à la satisfaction du coroner », a-t-elle précisé.

Néanmoins, les recherches vont « se poursuivre afin de localiser la deuxième personne toujours rapportée disparue », ajoute la sergente. « Nous poursuivons notre enquête sur les causes et circonstances entourant cet évènement et travaillons en étroite collaboration avec différents partenaires, dont la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) », insiste-t-elle.

Selon nos informations, la découverte aurait été faite près du chemin Saint-Laurent. On ignore encore de qui il s’agit. Vers 14 h lundi, Christopher Lavoie, 24 ans, et son collègue Régis Lavoie, 55 ans, ont été emportés par les eaux alors qu’ils tentaient d’aider des résidents aux prises avec les inondations à Saint-Urbain, une petite localité située à une demi-heure au nord de Baie-Saint-Paul.

À noter, les deux hommes n’ont aucun lien de parenté. Le père de Christopher, Davy Lavoie, avait fortement dénoncé mardi que « des personnes ont envoyé » son fils « dans une rivière, dans une chaloupe, quand il ne savait même pas nager ».

Christopher Lavoie était pompier volontaire depuis un an et demi, affirme son père. Régis Lavoie, lui, l’était depuis une vingtaine d’années, a pu confirmer La Presse. « Il adorait ce métier-là. […] Je comprends l’adrénaline de mon fils, mais à quel point a-t-il été influencé dans ces décisions ? Qui va aller prendre la responsabilité de tout ça ? », s’était notamment interrogé Davy Lavoie.

« Des leçons à tirer »

Pour André Bourassa, vice-président par intérim de la Fédération québécoise des intervenants en sécurité incendie, il s’agit d’une autre « perte » pour les pompiers québécois. « Nos pensées accompagnent évidemment les familles. Personne ne devient pompier dans le but d’aller perdre sa vie. On veut plutôt tout faire pour aider les autres », regrette-t-il au bout du fil.

« Ça fait plusieurs pompiers qu’on perd dans la dernière année et demie, après Montréal, Québec, le Lac-Saint-Jean et maintenant, Charlevoix. C’est vraiment malheureux », poursuit M. Bourassa.

Il affirme que son groupe « laissera le temps à l’enquête de se terminer » avant de faire davantage de commentaires, ou de recommandations. « Ce qui est indéniable, cela dit, c’est qu’il y aura des leçons à tirer de tout ça », souligne-t-il.

Des recherches pour retrouver les deux pompiers avaient été entamées dès lundi par la SQ, avec l’appui des Forces armées canadiennes (FAC). Une vingtaine de patrouilleurs à pied et en véhicules tout-terrain (VTT), un hélicoptère, des embarcations, un drone et des plongeurs ont aussi été déployés par le corps policier à cette fin, avait indiqué Béatrice d’Orsainville.

Ces fouilles se poursuivront donc dans les prochaines heures, voire les prochains jours, afin de retrouver le corps du deuxième pompier manquant toujours à l’appel. Baie-Saint-Paul a été coupée en deux à la suite d’une crue historique, lundi. Près de 1000 personnes se sont retrouvées isolées. En après-midi, mardi, le pont Leclerc a toutefois été rouvert à la circulation, faisant en sorte que la ville n’est plus scindée en deux.