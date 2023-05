La communauté de Saint-Urbain est « ébranlée » par la disparition de deux pompiers emportés par la montée soudaine des rivières à Saint-Urbain, lundi. La situation est « très difficile » pour les familles, confirme la mairesse, tandis que les efforts de la Sûreté du Québec, appuyée par les Forces armées canadiennes, se poursuivent pour les retrouver.

« Je suis tellement ébranlée. Ce sont des pompiers volontaires. Tout ce qu’ils veulent, c’est aider leurs concitoyens », lâche au bout du fil la mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard.

Celle qui représente la Ville depuis 36 ans, comme conseillère municipale puis mairesse, parle du drame survenu dans la communauté comme une situation « sans précédent ». En l’espace de 24 heures, la municipalité située à environ 20 minutes de voiture au nord de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, a reçu l’équivalent de 100 mm de pluie.

Gonflées par cet apport en pluie d’une rare intensité et par la fonte subite de la neige dans les montagnes, les rivières Gros bras et Petit bras, deux affluents de la rivière du Gouffre, qui traverse Saint-Urbain, sont sorties de leurs lits en quelques heures à peine.

Deux pompiers volontaires, l'un expérimenté et l’autre au service de la municipalité depuis peu, ont été surpris par la violence de la nature alors qu’ils prêtaient assistance à un couple de résidants coincés dans leurs demeures, explique la mairesse. Ces derniers ont été hélitreuillés lundi, mais les pompiers manquent toujours à l’appel.

« Ce sont des citoyens qui voulaient quitter leurs maisons, qui avaient déjà [apporté ailleurs] leurs véhicules et tout ça. Finalement, ils ont demandé de l’aide, puis c’est arrivé très rapidement. L’eau a monté très rapidement. Sinon, c’est évident [que les pompiers] ne seraient pas allés pour les sortir », décrit Claudette Simard au bout du fil, alors que les routes d’accès à Saint-Urbain depuis le sud et l’ouest étaient toujours coupées mardi midi.

« On garde toujours espoir »

Cette situation cause d’ailleurs « des inquiétudes » dans le village, surtout pour les résidants qui s’approvisionnent normalement à Baie-Saint-Paul. « Il y a des gens qui s’inquiètent pour leurs médicaments. Il y a des gens qui ne sont plus dans leurs résidences », dit Claudette Simard.

Mais surtout, la situation est « très difficile » pour les familles des pompiers portés disparus depuis lundi, ajoute-t-elle.

Les recherches entamées lundi par la Sûreté du Québec, avec l’appui des Forces armées canadiennes, se poursuivent mardi.

Une vingtaine de patrouilleurs à pied et en véhicules tout-terrain (VTT), un hélicoptère, des embarcations, un drone et des plongeurs sont présentement déployés par le corps policier à cette fin, a indiqué une porte-parole de la SQ, Béatrice d’Orsainville, en conférence de presse aux côtés du ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, à Baie-Saint-Paul.

« Ils vont être là pour la journée et nos efforts vont se poursuivre. On garde toujours espoir, et bien sûr pour les familles, différents scénarios peuvent être envisagés, [mais] en ce moment, on garde espoir quand même », a-t-elle expliqué.