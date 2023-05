Des dizaines de citoyens évacués et isolés, plusieurs routes bloquées, un barrage détruit et des glissements de terrain : Saint-Côme et Sainte-Émélie-de-l’Énergie, dans Lanaudière, sont toujours aux prises avec des inondations, forçant le recours à l’état d’urgence. Les autorités sont aux aguets en prévision de la pluie prévue plus tard en journée.

« L’inquiétude, c’est les 10 à 15 millimètres de pluie prévus cet après-midi », estime Caroline Proulx, ministre responsable de la région de Lanaudière. Les autorités surveillent la situation de près comme la fonte des neiges est encore en cours dans la région.

Les cours d’eau sont toujours en hausse à Maskinongé et à l’Assomption, ajoute la ministre.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Une maison de Sainte-Émélie-de-l'Énergie menacée par un glissement de terrain.

À Sainte-Émélie-de-l’Énergie, la route 131 est toujours fermée. « On ne permet que le passage des véhicules d’urgence », a expliqué le maire de la ville, Martin Héroux.

Au cours de la journée, une trentaine de citoyens ont pu accéder à leur résidence après l’évacuation de lundi. Une centaine de foyers demeurent sans électricité et complètement isolés, sans accès à la route principale.

« La Sécurité civile cherche des voies alternatives pour permettre aux gens de circuler », a indiqué Mme Proulx.

Dur lendemain pour les citoyens

« La journée d’hier a été longue », soupire Marc-André Forget. Le résidant de Sainte-Émélie-de-l’Énergie habite aux abords de la rivière Noire depuis deux ans. Il a reçu l’avis d’évacuation de la Ville lundi après-midi, comme beaucoup de citoyens. Mais mieux vaut rester chez lui pour surveiller l’état de sa propriété, dit-il à La Presse entre deux gorgées de café, le regard tourné vers les six pompes à eau installées lundi matin.

Ce ne sont pas les nombreuses routes bloquées et son sous-sol en rénovation rempli d’eau qui inquiètent M. Forget et le tiennent aux aguets. « J’ai peur qu’il tombe plus de pluie ce soir. Et il y a eu le glissement de terrain juste devant chez moi », dit-il en pointant l’endroit en question.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le sous-sol de Marc-André Forget, un résidant de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, a été inondé.

Le débit de la rivière Noire a diminué, mais le niveau de l’eau demeure inquiétant pour M. Forget. Plusieurs arbres menacent de s’effondrer, dont un immense conifère. « Cet arbre-là, s’il tombe, il atterrit sur mon toit », dit-il avec inquiétude.

« Je serais plus anxieux si j’étais loin de chez moi à me demander si l’arbre est tombé. J’avais prévu le coup, j’ai des provisions pour les deux prochaines semaines », explique-t-il.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un glissement de terrain est survenu en bordure de la rivière Noire.

Selon Environnement Canada, de 15 à 30 millimètres de pluie sont attendus mardi après-midi, jusqu’à mercredi soir. « Les averses seront modérées à fortes avec un risque d’orage cet après-midi. Les quantités sont moins élevées que celles de l’évènement de pluie des deux derniers jours. Cependant, ces précipitations créeront un stress supplémentaire sur les cours d’eau déjà vulnérables. »

État d’urgence à Saint-Côme

Le maire de Saint-Côme, Martin Bordeleau, a déclaré l’état d’urgence lundi soir en raison des inondations. Même son de cloche à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, où l’état d’urgence a également été déclaré en raison de la montée des eaux. Une partie de la route 131 est fermée. Un barrage a cédé, isolant environ 300 maisons du secteur. On signale jusqu’à présent un glissement de terrain et une vingtaine de routes bloquées.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Une partie de la route 131 est fermée à Sainte-Émélie-de-l’Énergie.

« En raison des fortes pluies des derniers jours, plusieurs routes sont endommagées et menacent de céder. Nous sollicitions votre plus grande prudence lors de vos déplacements obligatoires », souligne la municipalité de Saint-Côme.

La Ville suggère aux résidants d’éviter la route 347 à la hauteur de la rue de l’Auberge et de la côte jaune, du Rang 9, de la Terrasse Bellevue, du chemin Laporte, de la rue du Lac-Émile et du Lac-Guénard. « Plusieurs de ces routes sont déjà isolées. » Les sinistrés peuvent se réfugier au Centre de Loisirs Marcel Thériault, a indiqué la municipalité par communiqué.

Au total, on rapporte 350 personnes évacuées en raison des crues et environ 1500 résidences isolées à travers le Québec.

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a assuré mardi que le gouvernement fédéral sera là pour aider le Québec. « Évidemment, on va être là pour aider s’il y a une demande. Certainement, c’est des inondations très graves qu’on est en train de voir cette année », a-t-il dit avant la réunion hebdomadaire du Cabinet. « D’ailleurs, malheureusement, on est en train d’aider dans la recherche pour les deux premiers répondants qu’on entend qui ont peut-être été emportés », a-t-il ajouté.

Avec Mylène Crête et Henri Ouellette-Vézina