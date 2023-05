Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, avait dévoilé d’emblée en novembre 2020 quelques prmières priorités.

L’analyse du rapport « très complexe et très touffu » reportée d’un an

Le rapport de la Commission Laurent, mise en place dans la foulée de la mort de la fillette de Granby, « est très complexe et très touffu », et le comité de suivi qui devait déjà avoir fait en novembre dernier une première analyse de la réalisation ou pas de ses recommandations la dévoilera finalement « au maximum dans un an ».

C’est ce qu’a indiqué à La Presse en entrevue Martine Desjardins, présidente du comité de suivi.

Parce qu’il y avait retard dans la livraison de son rapport final et parce qu’elle jugeait que certaines actions devaient prises rapidement, Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, avait dévoilé d’emblée en novembre 2020 quelques premières priorités. Elles portaient notamment sur la priorité à donner à l’intérêt de l’enfant (plutôt que sur le maintien dans la famille biologique), sur la nécessité de mieux aider les jeunes à leur sortie des centres jeunesse et sur la nécessité de nommer un commissaire au bien-être de l’enfant.

Le rapport final, déposé en mai 2021, comptait finalement 57 recommandations et 300 « pistes d’action ».

Lesquelles de ces recommandations et pistes d’actions ont été réalisées ? Lesquelles sont en voie de l’être ?

« Tout le monde s’attendait à un rapport en novembre » sur ce que le gouvernement a réalisé ou pas jusqu’à maintenant, a relevé Martine Desjardins.

Mais le comité de suivi a dû se rendre à l’évidence : il était loin d’avoir en main les outils pour le dire. « On s’est rendu compte qu’il fallait identifier des indicateurs et que ça prenait du temps », poursuit-elle.

Outre l’avis de grossesse informatisé qui a été créé dans tout le Québec, on ignore donc quels changements réels ont été faits pour mieux protéger les enfants à la DPJ, dans les réseaux de l’éducation et en santé.

En entrevue, Mme Desjardins a dit et répété qu’une première analyse serait faite en mai, dans un an.

Comme le comité de suivi est en place pour 10 ans et parce qu’il veut absolument éviter « que le rapport soit tabletté », il fallait s’assurer de partir sur de bonnes bases, a conclu Mme Desjardins.