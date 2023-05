(Baie-Saint-Paul) Une crue historique de la rivière du Gouffre et de ses affluents a littéralement scindé en deux la ville de Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix, lundi. Près de 1000 personnes sont isolées dans plusieurs secteurs de la municipalité tandis qu’une opération de recherche a été lancée pour retrouver deux pompiers portés disparus en amont, à Saint-Urbain.

« La rivière fluctue quand même beaucoup lorsqu’il y a de gros orages, on la voit monter de façon rapide, mais pas comme aujourd’hui, ça c’est du jamais vu », lâche un des co-propriétaires du camping Le Génévrier, Bruno Labbé.

Des images captées par des citoyens à proximité de ses installations ont fait le tour des réseaux sociaux en fin d’après-midi. On y voit au moins deux roulottes emportées par le débit cauchemardesque de la rivière des Mares, qui traverse le camping, venir se fracasser sur le pont enjambant la route 138, qui permet normalement de rejoindre la Côte-Nord depuis Québec.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Vers le milieu de l’avant-midi, vers 10 h, on a vu qu’on aurait des problèmes, que le niveau montait comme on ne l’avait observé, que les installations allaient être menacées, relate Bruno Labbé, qui aurait cet établissement familial depuis 60 ans. [La rivière] a commencé à déborder vers 12 h 30, et vous voyez, on a encore une grande partie du camping. »

À cet endroit, la route « s’est littéralement déchirée », emportée par les flots, a fait savoir le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, lors d’un point de presse, quelques heures après avoir déclenché les mesures d’urgence dans sa ville, vers midi, lundi.

Comme de fait, la ville est coupée en deux par la rivière du Gouffre, dont la rivière de la Mare est un affluent. Tous les liens routiers qui permettent normalement aux citoyens d’aller et venir entre les deux rives sont soit submergés, soit fermés de façon préventive.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Dans le cas du pont du boulevard Leclerc, le plus important de ces liens, des ingénieurs en structure du ministère des Transports sont sur place et évaluent la situation.

« Mon compteur électrique est sous l’eau »

Clément Guillou et son collègue habitent du côté est de la rivière du Gouffre. Incapable de regagner leur domicile puisque bloqués du côté ouest lorsque La Presse les a rencontrés, ils ont dû se résigner à se louer une chambre d’hôtel.

« Jamais je n’aurais cru que l’eau pourrait passer le muret » a-t-il laissé tomber en référence aux murs qui entourent normalement la rivière au centre de Baie-Saint-Paul. Un ami, Pierre, a voulu leur offrir de les héberger, mais il a perdu le courant. « Mon compteur électrique est sous l’eau », a-t-il lancé.

Selon le maire Michaël Pilote, près de 1000 personnes étaient isolées dans divers secteurs de la ville en raison des inondations, quoiqu’ils sont en sécurité. Un hélicoptère est disponible en cas d’urgence.

La municipalité, qui demande par ailleurs à ses citoyens de rester à la maison, est aux prises avec un bris d’aqueduc majeur et des pannes d’électricité.

Deux garderies ont également été évacuées à Baie-Saint-Paul tandis que la ville a ouvert un centre d’accueil pour les réfugiés à l’Aréna Luc-et-Marie-Claude. « Nous demandons la collaboration de la population en évitant de sortir et de suivre les communications de la Ville dans les médias », ajoute-t-on.

Deux pompiers manquent à l’appel

Pendant ce temps, à Saint-Urbain, à environ 30 minutes au nord de Baie-Saint-Paul, deux pompiers manquent à l’appel. La Sûreté du Québec travaille actuellement à confirmer une information voulant qu’ils soient portés disparus après être allés prêter main-forte à des citoyens inondés, a indiqué le sergent Claude Doiron.

L’accès au secteur est rendu difficile puisque certaines routes ont été coupées, toujours en raison de la crue de la rivière du Gouffre et de certains de ses affluents qui sont sortis de leur lit. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec est présentement en direction afin d’aider à repérer les victimes potentielles.

Un poste de commandement a également été installé non loin de là.

Joint par téléphone, le directeur général de la municipalité, Martin Guérin, a confirmé que plusieurs résidences du village étaient actuellement inondées.

« On a demandé à ces gens de quitter pour avoir accès à différents services », a-t-il indiqué en appelant ceux dans le besoin à se rendre au centre communautaire de Saint-Urbain.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a d’ores et déjà annoncé qu’il se rendra à Baie-Saint-Paul mardi avec la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa et le ministre des Infrastructures, Jonatan Julien.

Plusieurs autres régions du Québec étaient également affectées par la montée des eaux provoquée par la pluie intense des derniers jours.

À Gatineau, la Ville estime qu’un peu plus de 1000 propriétés seront touchées par l’eau et environ 250 bâtiments sont à risque d’être inondés.

« La hausse rapide des niveaux d’eau devrait se stabiliser dans les prochaines heures et sera suivie d’une hausse graduelle avant d’atteindre une pointe vers la fin de la semaine », a-t-on précisé, par voie de communiqué. Ils vont toutefois demeurer élevés pendant plusieurs jours, mais en deçà des niveaux historiques de 2017 et 2019. »