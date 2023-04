Accidents et maladies professionnelles

216 travailleurs ont péri au Québec en 2022

En 2022, 69 personnes ont perdu la vie lors d’un accident de travail et 147 autres sont décédées des suites d’une maladie professionnelle, pour un total de 216 décès liés au travail, soit 9 de plus qu’en 2021 et 43 de plus qu’en 2020.