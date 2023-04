Le reportage sur la crise des opioïdes « Surdoses : l’épidémie invisible » de La Presse est finaliste pour le prix du meilleur projet journalistique en Amérique de l’Association mondiale des journaux.

« Cette nomination prestigieuse souligne non seulement la qualité de notre journalisme, mais aussi la force du travail d’équipe ! », se réjouit l’éditeur en chef de La Presse, François Cardinal.

La liste des finalistes au concours Digital Medias Award-Americas de l’Association mondiale des journaux a été dévoilée vendredi. Le reportage « Surdoses : l’épidémie invisible » du journaliste Philippe Mercure et du graphiste Maxime Jean, publié à l’automne 2022, est finaliste dans la catégorie du meilleur projet journalistique.

Les deux autres projets en lice dans cette catégorie sont The Uber Files du Consortium international des journalistes d’investigation et Deaths in the family de la publication américaine Insider.

« Tant par sa forme que son ampleur, ce reportage se distingue de ceux que nous publions habituellement, explique M. Cardinal. Ce grand dossier met de l’avant un storytelling complexe incluant de la visualisation de données, des animations, des photographies saisissantes et un texte captivant. »

« Pour arriver à ce résultat et optimiser l’impact du travail du reporter Philippe Mercure et du graphiste Maxime Jean, nous avons réuni autour du projet des collègues de nombreux départements et adopté une méthode de travail inédite », ajoute-t-il.

La Presse est le seul média québécois en nomination aux Digital Medias Award-Americas. Le Globe and Mail est le seul autre média canadien en lice, dans la catégorie de meilleur site internet de nouvelles.